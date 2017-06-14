Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клиенты Сбербанка могут испытывать временные трудности при онлайн оплате

Экономика и бизнес
14 июня, 22:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Очередной сбой в работе Сбербанка произошел 9 июня, проблемы наблюдались у держателей карт платежных систем Mastercard и "Мир"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Клиенты Сбербанка испытывают временные затруднения при оплате услуг с помощью карты через интернет. Об этом ТАСС сообщили в колл-центре кредитной организации.

"Поступают сообщения о трудностях при оплате покупок через интернет, когда для оплаты требуется пароль", - сказал собеседник агентства.

Очередной сбой в работе Сбербанка произошел 9 июня. Тогда в банке отмечали, что проблемы наблюдались у держателей карт платежных систем Mastercard и "Мир", сбой затронул менее 10% операций по картам. Операции по картам Сбербанка в устройствах банка проводились штатно, без отклонений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белоруссия перестанет учитывать рубль в валютных резервах из-за перехода на методику МВФ
2
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
3
Сенат США поддержал поправку о новых санкциях в отношении РФ
4
Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса
5
Следователи на месте дома кратовского стрелка обнаружили человеческие останки
6
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
7
Проезд в пригородных электричках Москвы подорожает с 1 июля
Темы дня
Загрузка...
Реклама