Клиенты Сбербанка могут испытывать временные трудности при онлайн оплате

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Клиенты Сбербанка испытывают временные затруднения при оплате услуг с помощью карты через интернет. Об этом ТАСС сообщили в колл-центре кредитной организации.

"Поступают сообщения о трудностях при оплате покупок через интернет, когда для оплаты требуется пароль", - сказал собеседник агентства.

Очередной сбой в работе Сбербанка произошел 9 июня. Тогда в банке отмечали, что проблемы наблюдались у держателей карт платежных систем Mastercard и "Мир", сбой затронул менее 10% операций по картам. Операции по картам Сбербанка в устройствах банка проводились штатно, без отклонений.