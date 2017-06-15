Евросоюз отменил внутренний мобильный роуминг

МОСКВА/БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Евросоюз с 15 июня отменил мобильный роуминг для граждан своих стран на всей территории сообщества. Отныне мобильные расценки каждого сотового оператора государств ЕС должны стать едиными для обслуживания абонентов на территории всех 28 стран межгосударственного объединения.

Для приезжающих в Европу иностранных граждан с номерами мобильных операторов, не входящих в ЕС государств, роуминг сохраняется. Согласно полученным ТАСС комментариям российских мобильных операторов, для отправляющихся в страны ЕС россиян не изменится ничего, опасаться подорожания мобильного обслуживания в Европе также не следует, по меньшей мере, до конца лета.

Исторический день

"Сегодня исторический день, когда единый европейский рынок мобильной связи стал действительно единым", - говорится в распространенном в четверг заявлении Еврокомиссии (ЕК).

"В этом году, когда европейцы отправятся на летние каникулы (если только это будет происходить в пределах ЕС - прим. ТАСС), они впервые получат возможность пользоваться мобильными телефонами и интернетом повсюду по своему домашнему тарифу", - отметила Еврокомиссия.

Идею отмены мобильного роуминга внутри Евросоюза Еврокомиссия сформулировала еще в 2013 году, изначально предполагалось, что его отменят с 2015 года. Ее идея заключается в том, что Европейское сообщество является не только единым рынком, но и единым информационным пространством, однако верно это лишь на бумаге - на практике до 15 июня, как только гражданин любой из стран ЕС выезжал за ее пределы, он немедленно попадал в зону роумингового обслуживания и платил за связь в несколько раз больше.

Что ждет иностранных туристов

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ЕК, "отмена роуминга" коснется только абонентов европейских мобильных операторов, находящихся в другой стране сообщества. Что касается абонентов мобильных операторов государств, не входящих в ЕС, то они будут попадать в обычную зону роуминга, цены за звонки в которой будут определяться условиями тарифов их национальных операторов.

Эти цены в перспективе могут вырасти, поскольку европейские операторы могут попытаться переложить часть своих издержек на своих партнеров за пределами ЕС.

Российские операторы готовы

То, что европейцы также могут компенсировать выпадающие доходы за счет повышения межоператорсих платежей для операторов из-за пределов ЕС (в том числе из России), предполагают также в "Мегафоне" и Tele2. "Наши иностранные партнеры уже неоднократно повышали цены. Со своей стороны, мы продолжаем вести переговоры с партнерами и делаем все возможное для снижения уровня их цен", - отметили в "Мегафоне".

Несмотря на возможное повышение расходов на обеспечение роуминга в ЕС, в "Мегафоне" и Tele2 не планируют увеличивать стоимость услуг связи в ЕС для абонентов этим летом. "Мы не планируем повышать тарифы для абонентов летом. С нашими контрагентами мы уже договорились", - сообщили в компании, напомнив, что клиенты могут воспользоваться специальной опцией с безлимитным интернетом, которая действует в том числе в ЕС. В пресс-службе "Вымпелкома" также напомнили о существовании специальных тарифах, пакетах минут и интернет-трафика, а также опциях для абонентов оператора в ЕС. Представитель МТС отказался от комментариев.

Предельный регламент

25 апреля Совет ЕС утвердил специальный регламент, который включает в себя пакет нормативов, лимитирующих предельный уровень платежей между мобильными операторами за обслуживание абонентов по всей Европе.

Согласно этому документу, наценка, которую национальные операторы сотовой связи смогут выставлять с 15 июня иностранным мобильным компаниям за обслуживание их клиентов на своей территории (внутри ЕС) за 1 минуту разговора, не должна превышать €0,032 и €0,01 за СМС. Операторы также должны обеспечить последовательное снижение дополнительной оплаты трафика мобильного интернета за границей внутри Евросоюза с €7,7 за гигабайт в 2017 году до €2,5 за гигабайт в 2022 году. Все эти расчеты должны оставаться исключительно между компаниями - роуминговые платежи для конечных пользователей мобильной связи и граждан стран ЕС на всей территории Евросоюза с 15 июня будут запрещены.

Скрытый роуминг для всех

По мнению эксперта компании Orange Джен Александер, роуминг в ЕС отнюдь не исчезнет, а просто станет скрытым: национальные операторы государств ЕС будут продолжать обслуживать рынки своих стран, а при обработке звонков иностранных абонентов на своей территории выставлять соответствующие платежи их мобильным операторам. Однако для конечного пользователя понятие дополнительных роуминговых услуг должно исчезнуть, оплата за звонки на территории своей страны и за границей в пределах ЕС выровняется. Это с высокой вероятностью может привести к росту цен на все мобильные услуги, поскольку система обслуживания абонентов останется неизменной, оператору придется просто разложить свои расходы по оплате роуминга своих клиентов на всех пользователей мобильной связи без исключения, полагает эксперт.

Многие операторы в странах ЕС уже весной начали предупреждать своих пользователей о грядущем росте цен уже сейчас, предлагая заранее приобретать льготные тарифы, действующие в течение всего этого года. На данный момент, например, в Бельгии для пользователя мобильной связи 1 минута разговора в рамках тарифов с абонентской платой составляет от 7 до 15 евроцентов и от 5 евроцентов за каждый мегабайт (€50 за гигабайт) Интернет-трафика.