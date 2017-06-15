В Госдуму внесут законопроект о запрете ночных пассажирских перевозок

ЧИТА, 15 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Законопроект о полном запрете ночных пассажирских перевозок внесут на рассмотрение Государственной думы после ДТП с автобусом в Забайкалье, жертвами которого стали 14 человек. Об этом в Facebook сообщил депутат фракции ЛДПР Юрий Волков.

"После ДТП в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края, в котором погибли 14 человек, мы вновь обращаемся к предложению председателя ЛДПР Владимира Жириновского о полном запрете ночных пассажирских перевозок. Соответствующий законопроект в ближайшие дни будет внесен в Государственную думу", - написал Волков, который в Госдуме представляет Забайкалье.

Он отметил, что за последнее время в разных регионах России произошли "жуткие аварии пассажирского транспорта, унесшие десятки человеческих жизней". "Конечно, следствие в каждом конкретном случае устанавливает причины происшествия - это может быть состояние дорожного полотна, ошибка водителя, неисправность транспортного средства или сумма этих факторов. Но часто их роднит одно обстоятельство - ночь", - добавил парламентарий.

Автобус, в котором находился 51 человек, в ночь на 12 июня упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района на 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы. По последним данным, жертвами аварии стали 14 человек - водитель автобуса скончался 13 июня в районной больнице, 35 человек находятся в медучреждениях.

Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу после крестного хода в селе Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.