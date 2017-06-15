Бизнесмены из КНР намерены инвестировать в проект выставочного центра во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Китайская компания "Гуанда" намерена принять участие в реализации проекта строительства конгрессно-выставочного центра во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края по итогам состоявшихся на ЭКСПО-2017 в Харбине переговоров делегации Приморского края с представителями китайского бизнеса.

"Президент корпорации "Гуанда" Чжан Дачэн выразил намерение участвовать в строительстве конгрессно-выставочного центра на острове Русский. Эта же корпорация проявила заинтересованность в финансировании и строительстве международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", - сообщает пресс-служба.

Новый конгрессно-выставочный центр должен быть построен на острове Русский для проведения крупных международных мероприятий, в том числе Восточного экономического форума (ВЭФ), который сейчас проходит на площадках Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

"Создание такого центра поддерживаю. В этом году мы будем уже в третий раз проводить ВЭФ на острове Русский, куда вновь съедется много иностранных гостей. И надо отметить, что кампус ДВФУ уже становится тесен для мероприятий такого масштаба. Есть необходимость развиваться в этом отношении",- прокомментировал намерения китайских инвесторов губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Корпорация "Гуанда" основана в 2000 году. Имеет представительства в шести регионах Китая, а с 2008 года начала развивать и международные проекты (Монголия, Саудовская Аравия).

Российско-китайское ЭКСПО является международной платформой для презентации промышленного потенциала обеих стран и проходит поочередно в России и Китае. 14 июня в Харбине открылись Дни Приморского края.