Вице-премьер Малайзии подтвердил введение туристического налога

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СИНГАПУР, 15 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди подтвердил введение в стране туристического налога, несмотря на отказ некоторых штатов выполнить данное распоряжение.
По его словам, "на недавнем заседании правительства данный вопрос был решен окончательно". "Новых заявлений, в том числе от руководства штатов Сабах и Саравак не последует", - сообщил замглавы правительства.
Ранее министр туризма и культуры страны Назри Абдул Азиз заявил, что с 1 июля по всей стране с туристов будут взимать налог, сумма которого будет зависеть от категории гостиниц, где планируют останавливаться гости. Мера коснется как местных, так и зарубежных постояльцев вне зависимости от целей путешествий. Фиксированная ставка на проживание в 5-звездочной гостинице составит 20 рингит ($4,6), 4-звездочной - 10 рингит ($2,3), 3-звездочной - 5 рингит ($1,2).
Первоначально власти двух штатов отказывались выполнять данное распоряжение, мотивируя это опасениями, что последует снижение уровня внутреннего туризма.