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Центр подготовки персонала для ВЭФ открыт во Владивостоке

Экономика и бизнес
15 июня, 8:21 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 15, июня. /ТАСС

В частности, подготовку пройдут студенты колледжей и вузов, не имеющие навыков работы

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Специальный центр компетенций открыт во Владивостоке для подготовки более 800 человек, которые будут обеспечивать работу Третьего восточного экономического форума (ВЭФ). Здесь будут готовить официантов, администраторов, работников гостиничного комплекса, также на базе центра будет проведена сертификация водителей и диспетчеров, сообщила в четверг пресс-служба администрации Приморского края.

"Специальный центр компетенций создан в Приморье для подготовки персонала третьего ВЭФ. На базе учреждения планируется обучить, сертифицировать и инструктировать более 800 сотрудников, которые будут создавать комфортную атмосферу для участников мероприятия. Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам будет проводиться с учетом всех требований, предъявляемых к обслуживанию иностранных делегаций", - уточняется в сообщении.

В частности, подготовку пройдут студенты колледжей и вузов, не имеющие навыков работы. Также пройдут сертификацию уже имеющие стаж работы. Это 250 водителей, 150 официантов и 25 администраторов зон питания. "Вводные инструктажи в центре пройдут для нескольких категорий работников: поваров, мойщиков посуды, специалистов по клинингу и других сотрудников", - отмечается в сообщении.

ВЭФ - крупнейшее международное мероприятие на востоке страны, во Владивостоке проводится в третий раз. В этот году он пройдет с 6 по 7 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн руб. Приморский край подписал 59 соглашений на сумму около 200 млрд руб.

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