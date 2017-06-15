Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курс доллара на Московской бирже прибавил 3 копейки, евро - 1 копейку

Экономика и бизнес
15 июня, 10:11 дата обновления: 15 июня, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Индекс РТС впервые с 21 ноября 2016 года опустился ниже отметки 1000 пунктов, падение составило 1,71%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 57,46 рубля. Евро укрепился на 1 копейку и составил 64,45 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,5% и составил 1828,82 пункта. 

Индекс РТС в начале торгов опустился на 1,71%, до 996,32 пункта. В последний раз индекс был ниже отметки в 1000 пунктов 21 ноября 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

Индекс ММВБ продолжает снижение: по состоянию на 10:15 мск он опустился на 1,14%, до 1817,44 пункта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Колебания курса рубля
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончался Алексей Баталов
2
Водитель "КамАЗа" погиб при тушении пожара на месте падения ступеней ракеты в Казахстане
3
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
4
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
5
Путин: ЕС и США поддержали государственный переворот на Украине
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Путин показал Стоуну назначение центра управления обороной и пошутил про отопление Кремля
Темы дня
Загрузка...
Реклама