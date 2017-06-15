Курс доллара на Московской бирже прибавил 3 копейки, евро - 1 копейку

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 57,46 рубля. Евро укрепился на 1 копейку и составил 64,45 рубля.
Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,5% и составил 1828,82 пункта.
Индекс РТС в начале торгов опустился на 1,71%, до 996,32 пункта. В последний раз индекс был ниже отметки в 1000 пунктов 21 ноября 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
Индекс ММВБ продолжает снижение: по состоянию на 10:15 мск он опустился на 1,14%, до 1817,44 пункта.