Курс доллара на Московской бирже прибавил 3 копейки, евро - 1 копейку

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 57,46 рубля. Евро укрепился на 1 копейку и составил 64,45 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,5% и составил 1828,82 пункта.

Индекс РТС в начале торгов опустился на 1,71%, до 996,32 пункта. В последний раз индекс был ниже отметки в 1000 пунктов 21 ноября 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

Индекс ММВБ продолжает снижение: по состоянию на 10:15 мск он опустился на 1,14%, до 1817,44 пункта.