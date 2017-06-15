Первый авиарейс отправился из Чечни в Германию

СТАВРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Первый авиарейс отправился из Грозного в Мюнхен (Германия). Корреспонденты ТАСС узнали, как развивается авиасообщение в республиках Северного Кавказа и сможет ли регион стать крупным авиаузлом России.

"Около 300 тыс. чеченцев живут в Европе, по их многочисленным обращениям к главе Чечни было принято решение открыть прямое авиасообщение с Германией. Для наших соотечественников, живущих в Европе, это имеет огромное значение, потому что до сих пор им приходилось летать через Белоруссию, Грузию, Турцию, раньше еще через Украину", - сообщил ТАСС генеральный директор ФГУП "Вайнахавиа" Султан Гамбулатов.

Новые горизонты

В крупнейших аэропортах Северного Кавказа ежегодно отмечают рост пассажиропотока, открываются рейсы по новым направлениям. Из Грозного уже можно улететь в Оттаву и Бишкек, весной открылся ежедневный рейс в Турцию, загруженность - 100%. Планируется, что Чечня восстановит авиасообщение с Астаной и Алма-Атой, идут переговоры об открытии регулярного рейса в Дубаи. Расширять географию полетов намерены и в крупнейшем аэропорту Северного Кавказа, аэропорту Минеральных Вод. Летом там появились рейсы в Астану, в планах - Атырау, осенне-зимний период навигации тоже может открыть новые направления.

"Ведутся переговоры об открытии рейса в Волгоград, разрабатываются направления Минеральные Воды - Челябинск, Минеральные Воды - Нижний Новгород, Минеральные Воды - Самара. Планируется выполнение рейсов в Тюмень на круглогодичной основе, ранее рейсы выполнялись только в летний сезон. Также поступили запросы от авиакомпаний на выполнение рейсов в Тель-Авив", - сообщил агентству гендиректор ОАО "Международный аэропорт Минеральные Воды" Роман Чуев.

Аэропорт города Нальчик рассчитывает вдвое увеличить количество рейсов из Нальчика в Москву и обратно в сентябре 2017 года, сообщил ТАСС гендиректор аэропорта Нальчик Аслан Ортанов. "Уже в сентябре, если все будет хорошо, у нас есть договоренность поставить еще один рейс на Москву (сейчас из Нальчика в Москву и обратно ежедневно летают два самолета - прим. ТАСС), а вообще планируется, что поставим 4 рейса. Пассажиропоток есть, самолеты будут заполнятся", - сказал Ортанов, добавив, что осенью также планируется возобновить рейсы из Нальчика в Санкт-Петербург.

У аэропорта Махачкалы сейчас есть прямое авиасообщение с Турцией и Казахстаном, в ближайшее время планируется открыть новые направления в Китай, Иран, Объединенные Арабские Эмираты.

Большая работа для больших самолетов

Для любого аэропорта важное значение имеет развитие, строительство, реконструкция. Современный аэропорт с удобной логистикой, отвечающей всем требованиям взлетно- посадочной полосой может принимать любые типы самолетов и выдерживать максимальный пассажиропоток. Руководители воздушных портов Северного Кавказа отмечают, что этому большое внимание уделяют региональные власти при поддержке федерального правительства.

Аэропорт Минеральных Вод в 2018 году планирует начать реконструкцию перрона, уже сейчас идет реконструкция аэровокзального комплекса. Цель - создание единой функциональной системы, объединяющей павильоны прибытия внутренних и международных авиалиний "Проектируемый блок располагается между двумя павильонами аэропорта, в которых располагаются залы приема международных и внутренних авиарейсов. Зал ожидания предполагает наличие всех необходимых функций, обеспечивающих людям максимальный комфорт. Предусмотрены установка нового досмотрового и багажного оборудования, современной технологической мебели", - пояснил Роман Чуев.

В этом году планируется завершить реконструкцию аэропорта Владикавказ, осталось решить вопросы с документами. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор аэропорта Лев Газзаев. В ходе работ ранее была реконструирована взлетно-посадочная полоса и соединительная рулежная дорожка, ограждение по периметру с техническими средствами охраны, система электроснабжения, места стоянки и другая инфраструктура аэропорта. Проводится реконструкция в рамках подпрограммы "Гражданская авиация" Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы".

"Реконструкция практически закончена, сейчас идет приемка работ. Кроме того, своими усилиями мы в этом году завершим работы по укомплектованию зала прилета. Он станет более комфортным для прилетающих в республику пассажиров", - сказал Газзаев. В рамках ФЦП планируется продолжить и реконструкцию аэропорта в Грозном. "В рамках второго этапа реконструкция аэропорта мы планируем расширение и удлинение взлетно-посадочной полосы. В конце этого года начнется строительство командно-диспетчерского пункта в аэропорту, сметной стоимостью до 500 млн руб.", - поделился планами Гамбулатов.

В аэропорту Махачкалы намерены в ближайшее время начать строительство крупнейшего на юге России таможенно-логистического терминала. "Он позволит аэропорту значительно увеличить прибыль, так как воздушная гавань сможет работать не только на обслуживание пассажирских воздушных судов, но и значительно расширит свою деятельность в области грузоперевозок, особенно грузов, прибывших из-за рубежа", - пояснила помощник генерального директора аэропорта Камила Гамзатова.

Конкуренция, туризм и торговля

Активное развитие аэропортов Северного Кавказа рождает внутреннюю конкуренцию - небольшие расстояния по автомобильным дорогам позволяют пассажирам выбирать наиболее удобные рейсы, приемлемые цены. "Мы выясняли как граждане передвигаются, сколько теряем пассажиров из-за близости других аэропортов (к примеру, аэропорт Минеральные воды, куда ежедневно уезжают 400-500 потенциальных наших пассажиров) и сейчас работаем над этим. Потенциал у аэропорта Нальчик большой. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать Boing-800 и Airobus A-320, и мы способны конкурировать с другими аэропортами", - отметил Ортанов.

В Кабардино-Балкарии отмечают также, что развитие транспортной логистики - залог успеха в привлечении туристов на Эльбрус, что положительно скажется и на привлечении в регион отельеров мирового уровня. "В Приэльбрусье не хватает четырех- и пятизвездочных гостиниц, за которыми непременно потянется малый и средний бизнес с созданием двух- и трехзведочных отелей", - считает первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, представляющий в Госдуме Кабардино-Балкарскую Республику.

Этот аспект развития авиасообщения отмечают и в Чечне. "Открытие каждого нового рейса имеет огромное значение для развития туризма в регионе, для экономики республики. У нас сегодня не столько пассажиры, сколько туристы", - пояснил Гамбулатов.

А в Дагестане надеются, что создание таможенно-логистического терминала даст новый толчок в развитии международной торговли. По словам генерального директора АО "Аэропорт Махачкала" Арсена Пирмагомедова, объект позволит предпринимателям доставлять зарубежные грузы в республику максимально быстро и выгодно, станет еще одним звеном в развитии торговых отношений Дагестана с регионами зарубежных стран.