Швейцария вновь возглавила рейтинг самых инновационных стран

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Швейцария в седьмой раз подряд заняла первое место в ежегодном рейтинге "Глобальный инновационный индекс", а Россия потеряла две позиции и опустилась на 45-е место из 127. Об этом говорится докладе "Глобальный инновационный индекс".

"В 2017 году Швейцария седьмой год подряд возглавляет общий рейтинг, в котором 24 из первых 25 мест принадлежит странам с высоким доходом - Китай, занимающий 22-е место, является исключением. В 2016 году Китай стал первой страной со средним уровнем дохода, вошедшей в число ведущих 25 стран инновационного рейтинга", - говорится в релизе, сопровождающем доклад.

Второе место досталось Швеции, вслед за которой идут Нидерланды, США и Великобритания. Индия лидирует среди стран среднего уровня развития экономики. Эта страна также становится инновационным центром в Азии. Авторы доклада отмечают высокую, по сравнению с уровнем развития, инновационную активность в странах Африки к югу от Сахары и возможности укрепления инновационного потенциала в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.

В группу "динамичных новаторов" среди стран со средним и низким уровнями дохода попали Кения и Руанда в Африке к югу от Сахары и три страны из Восточной Европы.

Россия заняла 45 место, опустившись на две позиции по сравнению с рейтингом 2016 года. Авторы доклада отмечают, что сравнение позиций одной и той же страны в разные годы может быть некорректным.

Глобальный инновационный индекс

Ежегодный доклад "Глобальный инновационный индекс" публикуется каждый год с 2007 года. Его подготовили Корнельский университет, школа бизнеса INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Кроме того, уже пять лет в его подготовке участвуют российские ученые из НИУ ВШЭ, в том числе директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонид Гохберг.

В этом году ученые проанализировали данные о 127 странах, в которых проживает 92% населения планеты и которые дают почти 98% мирового ВВП. Эксперты составляют рейтинг на основании 81 критерия, начиная с уровня НИОКР и количества патентных заявок до объема расходов на образование. Доклад "Глобальный инновационный индекс" опубликован на сайте.