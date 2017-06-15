Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Швейцария вновь возглавила рейтинг самых инновационных стран

Экономика и бизнес
15 июня, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Россия потеряла два пункта и оказалась на 45-м месте

Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Arnd Wiegmann

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Швейцария в седьмой раз подряд заняла первое место в ежегодном рейтинге "Глобальный инновационный индекс", а Россия потеряла две позиции и опустилась на 45-е место из 127. Об этом говорится докладе "Глобальный инновационный индекс".

"В 2017 году Швейцария седьмой год подряд возглавляет общий рейтинг, в котором 24 из первых 25 мест принадлежит странам с высоким доходом - Китай, занимающий 22-е место, является исключением. В 2016 году Китай стал первой страной со средним уровнем дохода, вошедшей в число ведущих 25 стран инновационного рейтинга", - говорится в релизе, сопровождающем доклад.

Второе место досталось Швеции, вслед за которой идут Нидерланды, США и Великобритания. Индия лидирует среди стран среднего уровня развития экономики. Эта страна также становится инновационным центром в Азии. Авторы доклада отмечают высокую, по сравнению с уровнем развития, инновационную активность в странах Африки к югу от Сахары и возможности укрепления инновационного потенциала в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.

В группу "динамичных новаторов" среди стран со средним и низким уровнями дохода попали Кения и Руанда в Африке к югу от Сахары и три страны из Восточной Европы.

Россия заняла 45 место, опустившись на две позиции по сравнению с рейтингом 2016 года. Авторы доклада отмечают, что сравнение позиций одной и той же страны в разные годы может быть некорректным.

Глобальный инновационный индекс

Ежегодный доклад "Глобальный инновационный индекс" публикуется каждый год с 2007 года. Его подготовили Корнельский университет, школа бизнеса INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Кроме того, уже пять лет в его подготовке участвуют российские ученые из НИУ ВШЭ, в том числе директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонид Гохберг.

В этом году ученые проанализировали данные о 127 странах, в которых проживает 92% населения планеты и которые дают почти 98% мирового ВВП. Эксперты составляют рейтинг на основании 81 критерия, начиная с уровня НИОКР и количества патентных заявок до объема расходов на образование. Доклад "Глобальный инновационный индекс" опубликован на сайте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Швейцария
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Один из последних романтиков": деятели культуры вспоминают Алексея Баталова
2
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
3
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
4
Прощание с Баталовым состоится в Доме кино
5
Водитель "КамАЗа" погиб при тушении пожара на месте падения ступеней ракеты в Казахстане
6
Скончался Алексей Баталов
7
СК опроверг информацию о завершении расследования основного дела в отношении Васильевой
Темы дня
Загрузка...
Реклама