Минэкономразвития ожидает роста ВВП более 2% уже осенью 2017 года

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ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Рост ВВП РФ будет усиливаться с каждым кварталом, а осенью этого года рост в годовом выражении может превысить 2%. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Мы видим, что темп экономического роста будет ускоряться с каждым кварталом и выйдет на значение выше 2% уже осенью этого года", - сказал Орешкин.
Он добавил, что сохраняется полная уверенность, что по итогам года рост ВВП РФ составит 2%.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что рост экономики РФ продолжается уже три квартала подряд, чему способствуют инструменты денежно-кредитной политики, используемые Банком России.
По предварительным оценкам Росстата, в первом квартале 2017 года рост экономики составил 0,5%.
По оценке Внешэкономбанка, российская экономика в апреле выросла на 1,5% к соответствующему периоду прошлого года после роста на 0,8% в марте. По оценке Минэкономразвития, ВВП России в апреле 2017 г. вырос на 1,4% в годовом выражении.