Путин: рецессия в российской экономике преодолена

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Рецессия в российской экономике преодолена, страна перешла к периоду роста. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире "Прямой линии".

"Вы начали с центрального вопроса: закончился ли экономический кризис? Очень хочется ответить положительно, послать позитивный сигнал обществу. Но при этом всегда думаешь о том, что вдруг где-то случится сбой. Мы должны основываться, делая выборы подобного рода, на объективных данных. А они говорят, что рецессия в российской экономике преодолена и мы перешли к периоду роста ", - сказал он.

Констатировать прекращение рецессии, по его словам, позволяют, несколько показателей. Один из них состоит в том, что рост ВВП России продолжается три квартала подряд. "У нас три квартала подряд наблюдается рост экономики, рост ВВП. Скромный, но, тем не менее, из квартала в квартал", - сказал Путин.

Кроме того, добавил президент, растет промышленное производство, объем неэнергетического экспорта, "наблюдается рост инвестиций в основной капитал - 2,3%, рост продаж автомобилей и ипотечных кредитов, что во всех экономиках является явным свидетельством начала роста". При этом Путин указал, что инвестиции в основной капитал в РФ растут быстрее, чем растет экономика. "Экономика выросла на 0,7% за xtnsht месяца 2017 года, а инвестиции в основной капитал - на 2,3%. О чем это говорит? Что уже сделан задел на будущий ближайший рост, и все это не может нас не настраивать на положительный лад", - подчеркнул он.

"Наконец, важная составляющая макроэкономического характера - у нас рекордно низкая инфляция за всю новейшую историю Россию. На сегодняшний день 4,1%, такого еще никогда не было. Это говорит о том, что у нас есть все основания полагать, что мы достигнем целевой инфляции в 4% по году", - отметил Путин. Глава государства также отметил рост золотовалютных резервов. "В прошлом году мы начали с $368 млрд, закончили год с показателем $378 млрд, в этом году они уже $405 млрд", - сказал Путин.

"Прямая линия"

Президент России Владимир Путин проводит 15-ю "Прямую линию" и отвечает на вопросы россиян. Среди главных тем разговора с главой государства в 2017 году - социальные и бытовые проблемы, а также экономическая ситуация в стране. Президент находится в московской студии, куда приглашены гости - гражданские активисты, герои телевизионных материалов, и люди, занимающие активную гражданскую позицию. Они также смогут задать вопрос главе государства.

Задать свой вопрос можно по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт либо специальное мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: "ВКонтакте" и "Одноклассники".