Путин предлагает установить соотношение между уровнем зарплаты молодых и опытных учителей

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил установить соотношение между уровнем доходов молодых учителей и педагогов с опытом. Об этом он заявил во время "Прямой линии".
"Ясно, что молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытный педагог со стажем, но неясно почему в два-три раза меньше. Для меня это непонятно. Такой разницы, как я сказал, быть не должно в доходах, поэтому, наверное, было бы обосновано, если это происходит на практике, обозначить какой-то минимум или минимальное соотношение между уровнем доходов молодых специалистов и теми, кто имеет большой стаж. Над этим надо подумать", - сказал президент.