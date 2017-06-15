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Путин: после снятия продэмбарго власти продолжат косвенную поддержку аграриев

Экономика и бизнес
15 июня, 12:54 дата обновления: 15 июня, 13:05 UTC+3

Это будет поддержка, не запрещенная ВТО

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. После снятия продэмбарго власти продолжат косвенную поддержку аграриев, но "грубой поддержки" не будет.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время "Прямой линии".

"Не прямая поддержка, а косвенная, которая не запрещена в рамках ВТО, а там много, на самом деле, лазеек. Конечно, она будет продолжаться. А вот такой массированной и прямой, грубой что ли, наверно, на нее не нужно рассчитывать", - сказал он.

Президент подчеркнул, что после снятия санкций в отношении России продэмбарго также будет отменено. "У нас правительство продлило действие санкций до конца текущего года - до 31 декабря. Будем смотреть, как будут складываться отношения со странами, которые вводят ограничения в отношении нашей экономики. Что касается бесконечного продления каких-то ограничений - если наши партнеры в отношении нашей экономики санкции будут снимать, то мы тоже должны будем это делать, потому что иначе мы столкнемся с проблемами в рамках ВТО", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что необходимо создать конкурентную среду на российском рынке, которая будет работать в интересах потребителей и будет сдерживать рост цен на продовольствие. При этом российские производители должны повышать производительность труда и эффективность производства. Тогда они окажутся в более выгодном положении, нежели их западные конкуренты за счет меньших логистических затрат, уверен президент.

В 2014 г. Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. В свою очередь, Россия ввела ответные меры. Россия в августе 2014 г. ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет касается ввоза сельскохозяйственной продукции.

Позже продэмбарго было продлено на год - до 6 августа 2016 г., список стран, в отношении которых оно было введено, расширился - в него вошли Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. В последний раз (29 июня 2016 г.) Россия продлила действие продэмбарго до конца 2017 г.

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