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Путин поручил выяснить расходование средств на новое жилье для погорельцев Забайкалья

Экономика и бизнес
15 июня, 12:55 дата обновления: 15 июня, 13:04 UTC+3

Такое поручение президент дал губернатору Забайкалья, отвечая на вопрос жительницы края о том, могут ли ей выделить новое жилье

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение губернатору Забайкалья и прокуратуре выяснить, как израсходованы деньги, выделенные на строительство жилья для погорельцев.

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"Там новый губернатор (в Забайкальском крае - прим. ТАСС)...я ее попрошу разобраться. Попрошу разобраться прокуратуру обязательно - где деньги, как они были израсходованы", - сказал Путин, отвечая во время "Прямой линии" на вопрос жительницы Забайкальского края о том, могут ли ей, пострадавшей при пожарах, выделить новое жилье.

Жительница Забайкалья Наталья Калинина сказала, что село, в котором она проживала, сгорело при пожарах в апреле 2015 года. Власти предоставляли жилье, но оно непригодно для проживания, добавила она.

"Забайкальский край - это пожары лета 2015 года. Мы полностью выделили федеральные деньги на то, чтобы обеспечить людей жильем - те семьи, которые пострадали. Я не помню сейчас точную цифру, но по-моему это чуть больше полумиллиарда (рублей - прим. ТАСС.) 300 с лишним миллионов выделялось как раз на решение жилищных проблем. Эти деньги должны были пойти именно на приобретение жилья, либо на строительно нового жилья для таких семей, как у Натальи Александровны - отметил президент.

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