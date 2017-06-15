Путин поручил выяснить расходование средств на новое жилье для погорельцев Забайкалья

V рейтинг инновационного развития субъектов РФ: готовность регионов к будущемуЭкономика и бизнес 15 июня, 13:22
ПГК в январе-мае 2017 г. увеличила объем погрузки нефтепродуктов в Поволжье на 50%Транспорт 15 июня, 13:16
Путин обещает вернуться к вопросу индексации материнского капиталаОбщество 15 июня, 13:15
Баскетболист Джексон не будет играть в российских клубах после ухода из ЦСКАСпорт 15 июня, 13:12
Путин пообещал помощь в решении проблемы утилизации мусора в подмосковной БалашихеОбщество 15 июня, 13:11
Путин: Баталов обладал истинной интеллигентностью и внутренним достоинствомКультура 15 июня, 13:09
Александр Кержаков стал послом Петербурга на ЧМ-2018Спорт 15 июня, 13:05
Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 17 человекПроисшествия 15 июня, 13:03
"Военторг" подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Вежливые мишки"Армия и ОПК 15 июня, 13:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение губернатору Забайкалья и прокуратуре выяснить, как израсходованы деньги, выделенные на строительство жилья для погорельцев.
"Там новый губернатор (в Забайкальском крае - прим. ТАСС)...я ее попрошу разобраться. Попрошу разобраться прокуратуру обязательно - где деньги, как они были израсходованы", - сказал Путин, отвечая во время "Прямой линии" на вопрос жительницы Забайкальского края о том, могут ли ей, пострадавшей при пожарах, выделить новое жилье.
Жительница Забайкалья Наталья Калинина сказала, что село, в котором она проживала, сгорело при пожарах в апреле 2015 года. Власти предоставляли жилье, но оно непригодно для проживания, добавила она.
"Забайкальский край - это пожары лета 2015 года. Мы полностью выделили федеральные деньги на то, чтобы обеспечить людей жильем - те семьи, которые пострадали. Я не помню сейчас точную цифру, но по-моему это чуть больше полумиллиарда (рублей - прим. ТАСС.) 300 с лишним миллионов выделялось как раз на решение жилищных проблем. Эти деньги должны были пойти именно на приобретение жилья, либо на строительно нового жилья для таких семей, как у Натальи Александровны - отметил президент.