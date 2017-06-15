Путин поручил выяснить расходование средств на новое жилье для погорельцев Забайкалья

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение губернатору Забайкалья и прокуратуре выяснить, как израсходованы деньги, выделенные на строительство жилья для погорельцев.

"Там новый губернатор (в Забайкальском крае - прим. ТАСС)...я ее попрошу разобраться. Попрошу разобраться прокуратуру обязательно - где деньги, как они были израсходованы", - сказал Путин, отвечая во время "Прямой линии" на вопрос жительницы Забайкальского края о том, могут ли ей, пострадавшей при пожарах, выделить новое жилье.

Жительница Забайкалья Наталья Калинина сказала, что село, в котором она проживала, сгорело при пожарах в апреле 2015 года. Власти предоставляли жилье, но оно непригодно для проживания, добавила она.

"Забайкальский край - это пожары лета 2015 года. Мы полностью выделили федеральные деньги на то, чтобы обеспечить людей жильем - те семьи, которые пострадали. Я не помню сейчас точную цифру, но по-моему это чуть больше полумиллиарда (рублей - прим. ТАСС.) 300 с лишним миллионов выделялось как раз на решение жилищных проблем. Эти деньги должны были пойти именно на приобретение жилья, либо на строительно нового жилья для таких семей, как у Натальи Александровны - отметил президент.