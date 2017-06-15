Путин: контрсанкции будут сниматься по мере отмены ограничений в отношении России

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вопрос контрсанкций будет решаться в зависимости от отношений с партнерами, они будут сниматься по мере отмены ограничений в отношении России. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время "Прямой линии".

" У нас правительство продлило действие санкций до конца текущего года - до 31 декабря. Будем смотреть, как будут складываться отношения со странами, которые вводят ограничения в отношении нашей экономики. Что касается бесконечного продления каких-то ограничений, если наши партнеры в отношении нашей экономики санкции будут снимать, то мы тоже должны будем это делать, потому что иначе мы столкнемся с проблемами в рамках ВТО", - заметил Путин.