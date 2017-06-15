Путин договаривается с Китаем об открытии рынка для российской свинины и мяса птицы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин договорится с китайской стороной об открытии их рынка для российских производителей свинины и мяса птицы.

Об этом глава государства заявил во время "Прямой линии".

"Собственное производство мяса птицы и свинины закрывает практически всю нашу потребность. Более того, мы сейчас ищем рынки сбыта. Я сейчас договорюсь с нашими китайскими друзьями о том, чтобы они открыли китайский рынок для наших производителей свинины и мяса птицы", - заявил Путин.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщил в интервью ТАСС, что Россия может начать поставки мяса птицы в Китай до конца 2017 г. Переговоры по допуску российского мяса, включая мясо птицы и свинину, на рынок Китая находятся в самой активной фазе. При этом быстрее всего двигается переговорный процесс по мясу птицы.

Российское мясо птицы в случае успешного завершения переговоров может быть представлено на электронном павильоне РФ на базе китайского продавца Tmall Global (предлагает товары различных поставщиков и входит в Alibaba Group).