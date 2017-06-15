Путин привлек внимание Трутнева к решению проблем выдачи "дальневосточного гектара"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что в целом программа "дальневосточного гектара" идет неплохо, но существуют сложности в Приморском крае. Об этом глава государства заявил в эфире "Прямой линии".

"В целом программа идет неплохо. Сложнее всего, кстати говоря, в Приморском крае. Объясню почему: во-первых с февраля этого года мы приняли решение дать возможность всем гражданам России, если они хотят переселиться на Дальний Восток, получить дальневосточный гектар. И сразу резко увеличилось количество заявок, до 92 тысяч. Из 92 тысяч заявок 27 тысяч удовлетворены, то есть больше, чем треть. Если в среднем получение земельного участка в европейской части занимает до 3-х лет, на Дальнем Востоке, имея ввиду этот гектар, 2 месяца с небольшим", - отметил Путин.

Президент также отметил, что одной из ключевых проблем "дальневосточного гектара" является отсутствие кадастровых данных. "Главная проблема (программы "дальневосточный гектар" - прим. ред. ) заключается в том, что нет нормального кадастра - это первое. Второе: очень много там ведомственной земли и Минобороны, и Академии наук, все что связано с природоохраной. На бумаге одно, а на земле - другое. Поэтому вам номер кадастровый выдали, а там какие-то несовпадения и нужно урегулировать эти несовпадения с различными ведомствами", - сказал Путин, отвечая на вопрос жителя Владивостока о сложностях с оформлением участка в рамках программы.

"Уверен, что и соответствующий региональный министр нас сейчас слушает, вице-премьер Трутнев Юрий Петрович слушает. Он среагирует наверняка", - сказал глава государства.

Введение в оборот неиспользуемых земель

Президент также сообщил, что не против изучения вопроса о введении в оборот неиспользуемых земель страны по примеру "дальневосточного гектара", но только после "отработки" этой схемы на Дальнем Востоке.

"Нам надо сначала отработать эту систему хотя бы на Дальнем Востоке, разобраться с кадастрами. Но в целом, я думаю, что человек, который задает этот вопрос, прав, и нам нужно вводить в оборот (земли). Делать это нужно, конечно, очень аккуратно, с тем, чтобы не возник вторичный рынок этого гектара, а то ведь у нас народ очень талантливый. Может гектаров понабрать, потом тут же возникнет вторичный рынок, начнется перепродажа без реальной обработки (земли)", - сказал Путин.

Вместе с тем президент отметил, что в законе о "дальневосточном гектаре" уже прописаны нормы, направленные на предотвращение мошеннических схем.

"Хотя в этом закон о гектаре все прописано. Там сначала в собственность не передается (земля), пять лет человек должен отработать, показать результат. И только потом уже получить либо в долгосрочную аренду, либо в собственность. В принципе, там это все есть. Но надо все до конца на Дальнем Востоке отработать. Но идея правильная", - пояснил Путин.

По словам президента, площадь неиспользуемых сельхозугодий в РФ превышает 43 млн гектаров. "Пригодных земель в России достаточно, сельхозугодий, неиспользуемых по назначению, свыше 43 млн гектаров. Это огромные, просто колоссальные земельные запасы", - сказал Путин.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщал, что в случае возврата в оборот неиспользуемых сегодня сельхозземель и увеличения урожайности Россия к 2030 г. может собирать до 170 млн тонн зерна.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года, на первом этапе он дал право жителям пилотных районов в регионах Дальнего Востока выбрать участок в своем муниципальном образовании края или области. Через четыре месяца, 1 октября 2016 года, начался второй этап реализации закона, во время которого жители Дальнего Востока смогли получать земельные участки на всей территории в своих региона.

В конце мая в Госдуму внесен законопроект об упрощенной подаче документов на "дальневосточный гектар". В частности, он подразумевает подачу заявки на участок через МФЦ по всей стране и расширение территорий, на которых предоставляется земля.