Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Якутия оказалась "готова к будущему" лучше всех регионов РФ, показал рейтинг ВШЭ

Экономика и бизнес
15 июня, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Самым "прорывным" регионом названа Башкирия

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) возглавила рейтинг готовности регионов РФ к будущему, составленный Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ.

Рейтингование субъектов РФ по параметрам, отражающим их готовность к будущему, является агрегированной оценкой качества стратегического управления на региональном уровне.

Якутия обеспечила себе первое место в рейтинге в данном рейтинге за счет максимального горизонта планирования инновационной активности, отмечается в результатах исследования ВШЭ. В частности, основные направления стратегии социально-экономического развития Якутии предполагают целевое видение до 2050 г.

Второе место в рейтинге готовности к будущему занял Санкт-Петербург. Рейтинговый успех по уровню готовности к будущему Санкт-Петербургу обеспечила инновационно ориентированная медийная повестка. В частности, город занял первое место по показателю "Интенсивность новостей о позитивных достижениях в сфере научно-технологического, инновационного и промышленного развития".

Свердловская область занимает третью строчку в рейтинге готовности к будущему благодаря высоким рангам по всем трем составляющим его индикаторам (3-е место по длительности стратегического планирования, 5-е - по интенсивности пресс-сопровождения научных, инновационных и промышленных достижений, 6-е - по частоте использования научно-технологической и инновационной лексики в тексте региональной стратегии).

Москва занимает седьмую строчку рейтинга. Хуже всего "готовы к будущему" оказались Республика Хакасия, Республика Тыва и Рязанская область, которые заняли в рейтинге 83-е, 84-е и 85-е место соответственно.

Самый "прорывной" регион

Башкортостан в 2015 году показал наибольший рост в рейтинге инновационного развития регионов РФ. "Самым "прорывным" регионом первой группы стала вошедшая в ее состав Республика Башкортостан: она поднялась на десять позиций - с 15-го места в 2014 г. на 5-е в 2015 г.", - говорится в результатах исследования.

Рейтинг инновационного развития регионов РФ является результатом ранжирования регионов в порядке убывания российского регионального инновационного индекса (РРИИ) за 2015 г. При этом регионы распределены на основе кластерного анализа по четырем группам исходя из величины интегрального показателя.

Индекс РРИИ составляется на основе 37 показателей, сгруппированных в четыре тематических блока: "Социально-экономические условия инновационной деятельности", "Научно-технический потенциал", "Инновационная деятельность" и "Качество инновационной политики". По каждому из указанных субиндексов проводится ранжирование субъектов РФ. Итоговый индекс - РРИИ - формируется как среднее арифметическое нормализованных значений всех включенных в рейтинг показателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
2
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
3
Несовершеннолетняя девушка умерла во время пластической операции в частной клинике Москвы
4
Прощание с Баталовым состоится 19 июня в Доме кино
5
Скончался Алексей Баталов
6
Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 17 человек
7
Путин ответит на вопросы россиян в эфире 15-й "Прямой линии"
Темы дня
Загрузка...
Реклама