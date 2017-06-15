Якутия оказалась "готова к будущему" лучше всех регионов РФ, показал рейтинг ВШЭ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) возглавила рейтинг готовности регионов РФ к будущему, составленный Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ.

Рейтингование субъектов РФ по параметрам, отражающим их готовность к будущему, является агрегированной оценкой качества стратегического управления на региональном уровне.

Якутия обеспечила себе первое место в рейтинге в данном рейтинге за счет максимального горизонта планирования инновационной активности, отмечается в результатах исследования ВШЭ. В частности, основные направления стратегии социально-экономического развития Якутии предполагают целевое видение до 2050 г.

Второе место в рейтинге готовности к будущему занял Санкт-Петербург. Рейтинговый успех по уровню готовности к будущему Санкт-Петербургу обеспечила инновационно ориентированная медийная повестка. В частности, город занял первое место по показателю "Интенсивность новостей о позитивных достижениях в сфере научно-технологического, инновационного и промышленного развития".

Свердловская область занимает третью строчку в рейтинге готовности к будущему благодаря высоким рангам по всем трем составляющим его индикаторам (3-е место по длительности стратегического планирования, 5-е - по интенсивности пресс-сопровождения научных, инновационных и промышленных достижений, 6-е - по частоте использования научно-технологической и инновационной лексики в тексте региональной стратегии).

Москва занимает седьмую строчку рейтинга. Хуже всего "готовы к будущему" оказались Республика Хакасия, Республика Тыва и Рязанская область, которые заняли в рейтинге 83-е, 84-е и 85-е место соответственно.

Самый "прорывной" регион

Башкортостан в 2015 году показал наибольший рост в рейтинге инновационного развития регионов РФ. "Самым "прорывным" регионом первой группы стала вошедшая в ее состав Республика Башкортостан: она поднялась на десять позиций - с 15-го места в 2014 г. на 5-е в 2015 г.", - говорится в результатах исследования.

Рейтинг инновационного развития регионов РФ является результатом ранжирования регионов в порядке убывания российского регионального инновационного индекса (РРИИ) за 2015 г. При этом регионы распределены на основе кластерного анализа по четырем группам исходя из величины интегрального показателя.

Индекс РРИИ составляется на основе 37 показателей, сгруппированных в четыре тематических блока: "Социально-экономические условия инновационной деятельности", "Научно-технический потенциал", "Инновационная деятельность" и "Качество инновационной политики". По каждому из указанных субиндексов проводится ранжирование субъектов РФ. Итоговый индекс - РРИИ - формируется как среднее арифметическое нормализованных значений всех включенных в рейтинг показателей.