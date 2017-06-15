Путин: логика денежно-кредитной политики ЦБ заслуживает уважения

Логика денежно-кредитной политики Центробанка заслуживает уважения, сказал Путин.

Президент рассчитывает, что Центробанк и впредь будет аккуратно снижать ключевую ставку. Он также сообщил, что прибыль банковской системы РФ уже составила в этом году 650 млрд рублей.

Путин считает, что необходимо побуждать коммерческие банки к более агрессивному кредитованию экономики.

Президент России Владимир Путин проводит 15-ю "Прямую линию" и отвечает на вопросы россиян. Задать свой вопрос можно по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт либо специальное мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: "ВКонтакте" и "Одноклассники".