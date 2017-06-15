Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: логика денежно-кредитной политики ЦБ заслуживает уважения

Экономика и бизнес
15 июня, 13:23 UTC+3

Ппрезидент рассчитывает, что Центробанк и впредь будет аккуратно снижать ключевую ставку

Поделиться
Материал из 1 страницы

Логика денежно-кредитной политики Центробанка заслуживает уважения, сказал Путин.

Смотрите также

"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн

Президент рассчитывает, что Центробанк и впредь будет аккуратно снижать ключевую ставку. Он также сообщил, что прибыль банковской системы РФ уже составила в этом году 650 млрд рублей.

Путин считает, что необходимо побуждать коммерческие банки к более агрессивному кредитованию экономики.

Президент России Владимир Путин проводит 15-ю "Прямую линию" и отвечает на вопросы россиян. Задать свой вопрос можно по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт либо специальное мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: "ВКонтакте" и "Одноклассники"

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
2
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
3
Несовершеннолетняя девушка умерла во время пластической операции в частной клинике Москвы
4
Прощание с Баталовым состоится 19 июня в Доме кино
5
Скончался Алексей Баталов
6
Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 17 человек
7
Путин ответит на вопросы россиян в эфире 15-й "Прямой линии"
Темы дня
Загрузка...
Реклама