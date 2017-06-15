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"Швабе" представит на нефтегазовом саммите установку для лазерной съемки скважин

Экономика и бизнес
15 июня, 13:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Установка способна проводить видеосъемку скважин глубиной до 5 км

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мобильная установка, способная проводить лазерную видеосъемку скважин глубиной до 5 км, будет представлена холдингом "Швабе" госкорпорации "Ростех" 16 июня в рамках российского нефтегазового саммита "Интеллектуальное месторождение", сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" продемонстрирует мобильную установку глубинной лазерной видеосъемки в рамках Российского нефтегазового саммита "Интеллектуальное месторождение", который будет проходить 16 июня в Москве в отеле "Балчуг Кемпински". Новинка способна проводить видеосъемку стенок нефтегазовой скважины до глубины 5 км", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что оборудование предназначено для контроля состояния внутрискважинного оборудования, стенок нефтяных и газовых скважин. Разработана установка специалистами предприятия холдинга "Швабе" - Национального центра лазерных систем и комплексов "Астрофизика" (НЦЛСК "Астрофизика").

"Наша установка подходит для любых типов скважин диаметром от 70 до 200 мм: сероводородных, газовых, заглушенных и работающих на взрывоопасных участках. Она может устанавливаться на морских, наземных и воздушных платформах и способна распознавать и выявлять дефекты на стенках скважин в трех спектральных диапазонах на глубине до 5 км", - цитирует пресс-служба первого заместителя генерального директора "Швабе" Сергея Попова.

Российский нефтегазовый саммит "Интеллектуальное месторождение" проводится впервые при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций России, Российского газового общества, Национальной ассоциации нефтегазового сервиса. Мероприятие ориентировано на создание платформы для конструктивного диалога и обмена опытом по ключевым вопросам IT и автоматизации в сегменте добычи, внутрипромысловой транспортировки и переработки первичных углеводородов.

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