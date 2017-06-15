Путин: неуклюжие попытки приватизации "Балтийского завода" остались в прошлом

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/.Президент РФ Владимир Путин считает, что неуклюжие попытки приватизации "Балтийского завода" остались позади.
"Эти неуклюжие попытки приватизировать - они, слава богу, в прошлом. Имею ввиду именно неуклюжие, жульнические варианты", - сказал глава государства в ходе "Прямой линии".
Путин напомнил, что "Балтзавод" исторически является одним из флагманов судостроения. Он напомнил о сложных временах, которые пережило предприятие в 90-х - начале 2000-х годов, а также о шагах, которые власти предпринимали, чтобы его сохранить. "Сегодня ОСК (Объединенная судостроительная корпорация) развивается, и завод развивается, и будет развиваться", - заверил глава государства.
Президент РФ пообещал "Балтийскому заводу" новые заказы по строительству нового ледокольного флота.
"Средства у нас предусмотрены в бюджетах, там есть, конечно, более отдаленные перспективы. С этим "Лидером" (новым перспективным ледоколом, - прим. ТАСС) пока может быть по финансированию не все понятно, но я уверен, что и это сделаем", - сказал президент.
Президент подчеркнул, что запланировано строительство четырех новых ледоколов, таких же как "Арктика", чье сооружение завершается сейчас на верфях предприятия. "Все они большой мощности 60 МВт, потом, к 2025 году должен появиться еще один ледокол совершенно другого класса, в два раза более мощный, чем те, о которых я сказал - 120 МВт", - уточнил президент, отметив, что перспективный ледокол "Лидер" сможет колоть не только льды толщиной в три метра, но и делать ледовую проводку в гораздо более суровых условиях.
"Для "Лидера" будет вообще без ограничений, любой лед сможет расколоть. Это все новые технологии, и балтийцы их осваивают очень быстро на основе своего опыта и тех возможностей, которые предоставляют сегодняшние технологические разработки", - добавил Путин, особо подчеркнув, что в мире таких ледоколов до сих пор нет.
Он заверил, что перед Россией стоят масштабные задачи, связанные с необходимостью закрепиться в Арктике, поэтому для "Балтзавода" "работы хватит".
В пресс-службе завода заявили, что готовы к увеличению заказов на атомные ледоколы.
"Конечно, мы готовы к увеличению заказов на ледокольный флот. Собственно, атомное надводное судостроение и строительство атомных ледоколов - это наша специализация", - сказали в пресс-службе.
На заводе сейчас строятся три атомных ледокола проекта 22220 ("Арктика", "Сибирь" и "Урал") и один дизель- электрический ледокол проекта 22600 "Виктор Черномырдин".
ООО "Балтийский завод - Судостроение" специализируется на строительстве надводных кораблей 1 ранга, судов ледового класса (ледоколов, многофункциональных судов-снабженцев, судов технического обеспечения работ на шельфе) с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков, плавучих опреснительных комплексов.