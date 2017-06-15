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Дальневосточные регионы работают над упрощением процедур получения гектара

Экономика и бизнес
15 июня, 20:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

В четверг президент России Владимир Путин заявил в ходе "Прямой линии", что в целом программа "дальневосточного гектара" идет неплохо, но существуют сложности в Приморском крае

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Дальневосточные регионы работают над тем, чтобы упростить процедуры получения мер поддержки получателями "дальневосточного гектара". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минвостокразвития.

В четверг президент России Владимир Путин заявил в ходе "Прямой линии", что в целом программа "дальневосточного гектара" идет неплохо, но существуют сложности в Приморском крае.

"Сейчас все дальневосточные регионы работают над тем, чтобы упростить процедуры получения мер поддержки получателями "дальневосточного гектара" и максимально широко проинформировать о возможности получения этих мер, приоритезировать финансирование на наиболее востребованные меры поддержки", - говорится в сообщении министерства.

Во всех регионах Дальнего Востока действуют меры поддержки для получателей "дальневосточного гектара". 35 мер поддержки, которые могут быть полезными, представлены на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. "Одними из самых востребованных являются предоставление грантов фермерам на создание и развитие фермерских хозяйств, получение субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение оборудования для теплиц, приобретение сельскохозяйственной техники. Актуальны вопросы предоставления кредитных продуктов", - пояснили в министерстве.

Программа "дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для всех граждан России.

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"Дальневосточный гектар" "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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