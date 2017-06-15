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Путин: Россия готова к сотрудничеству по Арктике, но должна обеспечить свой приоритет

Экономика и бизнес
15 июня, 14:29 UTC+3

Президент назвал Арктику важнейшим регионом, который "будет обеспечивать будущее нашей России"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия готова к сотрудничеству с другими государствами по освоению арктических территорий, однако должна обеспечить свой приоритет. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

"К этому региону проявляют активный интерес и так называемые не региональные державы. Это хорошо, мы готовы с ними сотрудничать, но мы должны обеспечить свой приоритет", - сказал президент.

Он назвал Арктику важнейшим регионом России со значительным потенциалом. В частности, к 2050 г. около 30% всех углеводородов будут добываться в этом регионе, подчеркнул Путин.

"Арктика - важнейший регион, который будет обеспечивать будущее нашей России. Можно с уверенностью сказать, что мощь, да и возможности России будут прирастать Арктикой, арктическим регионом. К 2050 г. примерно 30% всех углеводородов будет добываться в Арктике", - сказал президент.

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