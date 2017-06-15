Путин: инструменты поддержки малого бизнеса должны совершенствоваться

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Существующая поддержка должна оказываться представителям малого бизнеса в полном объеме и совершенствоваться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Глава государства пояснил, что, несмотря на среднюю ставку по кредитам для малого и среднего бизнеса в размере 11-12%, он допускает, что коммерческие банки выдают кредиты бизнесу и по более высоким ставкам. Это зависит от надежности заемщика: кого-то банки считают проверенным заемщиком с хорошей кредитной историей и предоставляют более выгодные условия, а кому-то дают более высокий процент, покрывая свои риски, отметил он.

"Малый бизнес без всякого сомнения должен получать всю имеющуюся поддержку, и эти инструменты поддержки надо совершенствовать", - заявил президент.

Путин отметил, что конечная ставка по кредитам для бизнеса формируется исходя из ключевой ставки Банка России, которая сейчас планомерно снижается.