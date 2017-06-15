Путин обещал отреагировать на жалобу на перевалку угля открытым способом в порту Находки

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" пообещал разобраться с проблемой угольной пыли в городе Находке.
"Посмотрим обязательно как там организована работа и постараемся отреагировать таким образом, чтобы людям и экологии ущерб был минимизирован", - сказал глава государства, отвечая на вопрос юного жителя Находки Андрея.
"Ничего хорошего в этом нет, конечно, - отметил президент. - Давайте посмотрим кому принадлежит этот порт и в каком режиме он работает". Он попросил мальчика, задававшего вопрос в прямом эфире, оставить свои данные и позднее рассказать "какие меры приняты и заметны ли они для тех, кто проживает рядом".
Порт Находка - российский морской порт федерального значения в заливе Находка и на северо-западном побережье Японского моря. Входит в крупнейший портово-транспортный узел России на Тихом океане "Восточный-Находка". Специализируется на перевалке каменного угля, добываемого в Кузбассе.