Балтийский завод в Петербурге готов к увеличению заказов на атомные ледоколы

Шляхтин: будущее Таранова в ФК "Крылья Советов" решится до конца неделиСпорт 15 июня, 16:27
Путин: без цифровой экономики у страны нет будущегоЭкономика и бизнес 15 июня, 16:25
Путин рассказал о самой большой рыбе, которую поймалОбщество 15 июня, 16:21
"Нефтехимик" погасил задолженность перед игроками за сезон-2016/17Спорт 15 июня, 16:18
Путин не обсуждал продажу медиа-холдинга РБК с участниками сделкиЭкономика и бизнес 15 июня, 16:16
Прокуратура в ХМАО начала проверку после обращения жителей о расселении из вагон-городковЭкономика и бизнес 15 июня, 16:15
Детские пособия, санкции и реновация: основные темы "Прямой линии с Владимиром Путиным"Политика 15 июня, 16:12
Путин: приговор экс-главе ФСИН - серьезное наказание, но решение принимает только судПолитика 15 июня, 16:11
Перед ватерполистами сборной РФ поставлена задача победить в Суперфинале Мировой лигиСпорт 15 июня, 16:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Балтийский завод - Судостроение (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге готов к увеличению заказов на атомные ледоколы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе завода.
Ранее в четверг в ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин пообещал Балтийскому заводу новые заказы по строительству нового ледокольного флота.
"Конечно, мы готовы к увеличению заказов на ледокольный флот. Собственно, атомное надводное судостроение и строительство атомных ледоколов - это наша специализация", - сказали в пресс-службе.
На заводе строятся три атомных ледокола проекта 22220 ("Арктика", "Сибирь" и "Урал") и один дизель-электрический ледокол проекта 22600 "Виктор Черномырдин".
ООО "Балтийский завод - Судостроение" специализируется на строительстве надводных кораблей 1 ранга, судов ледового класса (ледоколов, многофункциональных судов-снабженцев, судов технического обеспечения работ на шельфе) с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков, плавучих опреснительных комплексов.