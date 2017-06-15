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Медведев: система возврата Tax Free заработает в РФ с 1 октября этого года

Экономика и бизнес
15 июня, 14:59 дата обновления: 15 июня, 15:37 UTC+3

Правительство обсудит поправки в налоговый кодекс, которые необходимы для внедрения этой системы

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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Система возврата Tax Free заработает в РФ с 1 октября 2017 года.

Об этом сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

"Также мы обсудим поправки в налоговый кодекс, которые необходимы для внедрения в нашей стране системы Tax Free, о чем мы неоднократно говорили. Это распространенная практика во многих странах. У нас система заработает с 1 октября этого года", - сказал он.

Медведев отметил, что иностранцы, выезжающие из РФ, смогут возвращать НДС в размере 18% за минусом комиссии компании - оператора этой системы. "Естественно, речь идет о жителях государств, которые не входят в евразийский экономический союз. Такое нововведение потребует и дополнительных расходов в этом году - приблизительно 260 млн рублей. Рассчитываем, что в будущем оно себя окупит за счет роста розничного товарооборота", - заключил Медведев. 

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