Медведев: система возврата Tax Free заработает в РФ с 1 октября этого года

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Система возврата Tax Free заработает в РФ с 1 октября 2017 года.
Об этом сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.
"Также мы обсудим поправки в налоговый кодекс, которые необходимы для внедрения в нашей стране системы Tax Free, о чем мы неоднократно говорили. Это распространенная практика во многих странах. У нас система заработает с 1 октября этого года", - сказал он.
Медведев отметил, что иностранцы, выезжающие из РФ, смогут возвращать НДС в размере 18% за минусом комиссии компании - оператора этой системы. "Естественно, речь идет о жителях государств, которые не входят в евразийский экономический союз. Такое нововведение потребует и дополнительных расходов в этом году - приблизительно 260 млн рублей. Рассчитываем, что в будущем оно себя окупит за счет роста розничного товарооборота", - заключил Медведев.