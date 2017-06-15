Минэнерго РФ не исключает изъятия Украиной поставляемого газа в Европу в счет штрафа АМКУ

Медведев: система возврата Tax Free заработает в РФ с 1 октября этого годаЭкономика и бизнес 15 июня, 14:59
Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали жители более 1700 населенных пунктов РоссииСпорт 15 июня, 14:56
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"Космос 15 июня, 14:49
Источник: заявки от РПЦ на Исаакиевский собор нет, он функционирует как музейОбщество 15 июня, 14:47
Путин сравнил экс-главу ФБР со СноуденомПолитика 15 июня, 14:45
Три хоккеиста "Динамо" обратились в профсоюз в связи с задолженностьюСпорт 15 июня, 14:44
Путин: решение по пенсионному возрасту надо принимать без спешки и взвешенноЭкономика и бизнес 15 июня, 14:43
Новозеландский футболист Рохас выделил в составе сборной России Смолова и ДжикиюСпорт 15 июня, 14:39
WP: вирус WannaCry был создан по указу Пхеньяна на основе американского кодаМеждународная панорама 15 июня, 14:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ не исключает возможности изъятия Украиной поставляемого российского газа в Европу в счет уплаты штрафа Антимонопольному комитету Украины (АМКУ). Об этом в кулуарах конференции Российского газового общества, посвященной энергодиалогу России и ЕС, сказал журналистам заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский.
"Учитывая поведение руководства Украины, я не исключаю, что оно может совершать некоторые неосмотрительные действия, которые носят неправовой характер", - заметил он.