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Минэнерго РФ не исключает изъятия Украиной поставляемого газа в Европу в счет штрафа АМКУ

Экономика и бизнес
15 июня, 14:54 UTC+3

Руководство Украины может совершать неосмотрительные действия неправового характера, отметил заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский

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БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ не исключает возможности изъятия Украиной поставляемого российского газа в Европу в счет уплаты штрафа Антимонопольному комитету Украины (АМКУ). Об этом в кулуарах конференции Российского газового общества, посвященной энергодиалогу России и ЕС, сказал журналистам заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский.

"Учитывая поведение руководства Украины, я не исключаю, что оно может совершать некоторые неосмотрительные действия, которые носят неправовой характер", - заметил он.

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