Минэнерго РФ не исключает изъятия Украиной поставляемого газа в Европу в счет штрафа АМКУ

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ не исключает возможности изъятия Украиной поставляемого российского газа в Европу в счет уплаты штрафа Антимонопольному комитету Украины (АМКУ). Об этом в кулуарах конференции Российского газового общества, посвященной энергодиалогу России и ЕС, сказал журналистам заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский.

"Учитывая поведение руководства Украины, я не исключаю, что оно может совершать некоторые неосмотрительные действия, которые носят неправовой характер", - заметил он.