Источник: обысков в "Совете рынка" не было

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Правоохранители не проводили обысков в ассоциации "Совет рынка", однако некто, представившись сотрудником ФСБ, пытался получить служебную информацию ассоциации, сообщил ТАСС источник в организации.
"В здание пришел человек без формы и специальных документов, представился сотрудником ФСБ и попросил предоставить ему служебную информацию. После беседы с руководством человек ушел", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе "Совета рынка" ТАСС сообщили, что не располагают информацией об оперативных действиях на территории организации.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что правоохранительные органы пришли с обысками в здание "Совета рынка" на Краснопресненской набережной.
Ассоциация "Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью" (Ассоциация "НП Совет рынка") создана в соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике". Ее основная цель - обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности. В соответствии с законодательством, членами ассоциации обязаны стать все субъекты оптового рынка.