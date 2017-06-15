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Путин: Керченский мост строится с опережением

Экономика и бизнес
15 июня, 15:01 дата обновления: 15 июня, 15:11 UTC+3

Президент РФ подчеркнул, что нет сомнений "в том, что все планы будут реализованы и с должным качеством"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не сомневается в том, что Керченский мост будет построен в срок, сейчас стройка идет с опережением графика. Об этом он сообщил в ходе "Прямой линии".

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"Крымский мост строится в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением, - сказал Путин во время "Прямой линии". - Я сейчас не буду говорить про это опережение, но на данный момент времени нет сомнений в том, что все планы будут реализованы и с должным качеством".

Он напомнил, что стоимость проекта известна - это 200 млрд рублей. При этом он отметил, что нельзя допустить отставания в строительстве подъездных путей к Керченскому мосту с обеих сторон. "Подъездные пути - это отдельная, острая тема. Нам нужно сделать так, чтобы и со стороны Крымского полуострова, и со стороны Керчи были построены дороги, но и со стороны Тамани тоже, - сказал он. - Надеюсь, что и это тоже будет реализовано. Без подъездных путей ситуация будет совсем нелепой, там будет горлышко узкое, либо с одной, либо с другой стороны, нельзя ни в коем случае этого допустить".

Глава государства отметил, что правительство будет внимательно следить за ходом строительства.

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Ситуация в Крыму "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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