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Медведев: принятие нового бюджетного правила поможет снизить инфляцию

Экономика и бизнес
15 июня, 15:05 дата обновления: 15 июня, 15:09 UTC+3

Премьер-министр рассчитывает, что правило обеспечит более предсказуемые макроэкономические условия для развития экономики

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Принятие нового бюджетного правила обеспечит более предсказуемые условия для развития экономики и позволит достичь цели для снижения инфляции. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Мы рассчитываем, что принятие нового бюджетного правила обеспечит более предсказуемые макроэкономические условия для развития экономики, в том числе поможет достичь цели по снижению инфляции", - сказал премьер.

Глава правительства уточнил, что соответствующие изменения вносятся в бюджетный кодекс. "Согласно этому новому бюджетному правилу, параметры федерального бюджета, прежде всего расходы, будут рассчитываться исходя из цены за нефть на уровне $40 за баррель нефти марки Urals, а нефтегазовые доходы, которые получены сверх этой цены отсечения, будут направляться на пополнение наших резервов", - уточнил глава кабмина.

Медведев отметил, что такая мера позволит снизить влияние международной конъюнктуры нефтяных цен на устойчивость государственных финансов.

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