Путин поручил уточнить количество нуждающихся в расселении из бараков 

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям посчитать, сколько людей нуждаются в расселении из бараков, деньги на это выделены. Об этом он заявил во время "Прямой линии".

"Я прошу рассматривать это как поручение для своих коллег - посчитать количество людей, нуждающихся в помощи и поддержке. Программу продолжим, постараемся ее ускорить. Деньги на это выделены", - сказал Путин, отвечая на вопрос жительницы Нягани о том, когда люди будут расселены из вагон-городков. Он напомнил, что впервые вопрос о расселении бараков в районе БАМа был поднят в 2010 году.

Президент пояснил, что проблема с вагон-городками состоит в том, что они не являются жильем, "поэтому не подпадают под программу аварийного жилья". "Тем не менее, программа по их расселению была создана. Где-то 500 с небольшим семей расселено, осталась тысяча с небольшим", - сказал он. "Мы будем выделять деньги до тех пор, пока задача решена не будет", - пообещал глава государства.

Реновация в регионах

При этом Владимир Путин отметил, что считает нечестным распространять программу реновации жилого фонда на другие регионы, помимо Москвы, не подкрепляя это финансовой поддержкой из федерального бюджета.

"Москва эту программу (реновации) делает из своего бюджета и тратит на эту программу 100 млрд рублей в год. Мы можем сказать регионам: "Мы согласны, делайте". Но они не в состоянии это сделать, у них нет таких денег", - сказал Путин в ответ на предложение главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской распространить программу реновации на всю Россию. "Просто сказать: "Да, мы за, делайте", просто вселить в людей какое-то ожидание и не подкрепить это реальными ресурсами - это нечестно по отношению к людям", - добавил президент.

При этом глава государства констатировал, что "делать это, конечно, нужно". "Но нужно думать, как к этому подойти", - обратил он внимание. "После решения проблемы с расселением аварийного жилья, а здесь мы деньги выделяем в значительной степени из федерального бюджета, безусловно, надо подумать над решением того, о чем вы сказали", - обратился он к Хованской.

В свою очередь, парламентарий, поблагодарив Путина за программу расселения аварийного жилья, высказала мнение, что "реновация годится для передовиков, и такие регионы есть". В этой связи она сообщила, что будет "думать над этим законопроектом".

"Да-да, правильно, я вас прошу об этом", - отреагировал глава государства. Однако, напомнил он, и регионы-передовики "решили проблемы (аварийного жилья) за счет федеральных денег". "И деньги мы передаем в те регионы, где еще не решена проблема, то есть они (деньги) не высвобождаются, а переводятся в другие регионы", - указал Путин.