Путин признал, что проблема лицензирования управляющих компаний в ЖКХ до конца не решена

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признал, что лишь небольшая часть управляющих компаний в ЖКХ получили лицензии. "Они (управляющие компании) должны были к определенному сроку отлицензироваться, а реально смогли это сделать только 13%, - заявил он во время "Прямой линии". - Оказалось, что эти управляющие компании не готовы к тому, чтобы определенным образом организовать эту работу".

"Первое, что нужно сделать - это добиться того, чтобы их (этих компаний) качество работы отвечало предъявляемым требованиям", - подчеркнул президент. Он добавил, что этого должны "настойчиво добиваться и добиться в конце-концов" власти всех уровней.

Путин также напомнил, что в РФ была введена уголовная ответственность за фальсификацию протоколов общих собраний жильцов в пользу тех или иных управляющих компаний. Также были повышены штрафы за низкое качество работы таких структур.

"Вот это все нужно довести до конца, - подчеркнул глава государства. - На повестке дня стоит еще ряд вопросов... Я думаю, что мы в ближайшее время эти вопросы закроем. Мы не оставим эту проблему без внимания".