Путин: планы строительства моста на Сахалин реанимируются

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Планы строительства моста на Сахалин реанимируются, стоимость его оценивается ниже, чем в Крыму, возможно и строительство тоннеля, но решение пока не принято. Об этом в ходе "Прямой линии" сообщил президент России Владимир Путин.

"Такие идеи (по строительству моста на Сахалин - прим. ТАСС) были уже давно, еще в 50-е годы, еще при Иосифе Виссарионовиче думали на эту тему и даже планы соответствующие строили. Но эти планы так и не были реализованы. Сейчас мы занимаемся реанимированием этих планов, думаем над этой проблемой", - сказал он.

По его словам, по предварительным оценкам, стоимость моста на Сахалин должна быть ниже, чем крымский мост. "Около 286 млрд рублей, это предварительные подсчеты", - сообщил Путин, добавив, что этих денег недостаточно, потому что одного мостового перехода мало. "Там нужны тоже подъездные пути, нужна развязка всего дорожного комплекса. Кстати говоря, были идеи, сейчас они тоже прорабатываются, строить не мост, а тоннель, что тоже возможно. Решение пока не принято, но мы над этим думаем", - отметил Путин.

Ранее первый вице-президент РЖД Александр Мишарин в интервью ТАСС заявил, что РЖД и министерство инфраструктуры и транспорта Японии готовятся создать рабочую группу для проработки проекта создания транспортного перехода между РФ и Японией. Мишарин подчеркнул, что непременным условием реализации проекта является строительство транспортного перехода между Сахалином и материком. По его словам, обоснование инвестиций для этого проекта РЖД и Минтранс представят в правительство в ближайшее время.

Министр транспорта РФ Максим Соколов ранее говорил, что проект сухопутного перехода между РФ и Японией требует не менее 75% бюджетных инвестиций от общей стоимости. При этом, по его словам, это "проект следующего десятилетия".