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Минфин выступает за использование Фонда по защите вкладчиков для страхования средств ИИС

Экономика и бизнес
15 июня, 15:44 дата обновления: 15 июня, 16:11 UTC+3

Это предполагает внесение поправок ко второму чтению в законопроект о страховании инвестиций на ИИС

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минфин РФ выступает за использование Фонда по защите вкладчиков и акционеров для страхования средств физлиц на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Об этом сообщил ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев по итогам заседания комитета по финансовому рынку.

"Да, мы выступаем за этот фонд", - сказал он. Замминистра добавил, что это предполагает внесение поправок ко второму чтению в законопроект о страховании инвестиций на ИИС.

Сейчас законопроект о страховании инвестиций на ИИС предполагает, что выплатами будет заниматься Агентство по страхованию вкладов (АСВ). АСВ сейчас выполняет эту функцию при отзыве лицензий у банков и негосудартваннных фондов. Но ЦБ и Минфин против того, чтобы и на фондовом рынке АСВ выполняло эту функцию. "У граждан может создаться ложное впечатление, что их инвестиции на рынке гарантированы государством, а это не так", - объяснил Моисеев.

Таким образом, теперь предлагается сделать оператором создаваемого на фондовом рынке компенсационного фонда Фонд защиты акционеров и вкладчиков. Он был создан еще в 1990-е годы для выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от финансовых пирамид. Деньги на создание фонда были выделены государством. Сейчас в этом фонде 1,3 млрд рублей, сообщил представитель фонда ТАСС.

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Моисеев, Алексей Владимирович
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