Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: топ-менеджер из МТС станет главой российского "Вымпелкома" с 2018 года

Экономика и бизнес
15 июня, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Соответствующий контракт уже подписан

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вице-президент МТС по стратегии и маркетингу Василь Лацанич с 1 января 2018 года будет возглавлять российский "Вымпелком", сообщил ТАСС источник, знакомый с итогами переговоров менеджера с VEON (бывший Vimpelcom Ltd).

По его словам, соответствующий контракт уже подписан. До того момента Лацанич будет работать в должности вице-президента глобальной VEON, где будет отвечать за итальянский бизнес компании.

В МТС сообщили, что пока не определились с кандидатом на должность вице-президента по стратегии и маркетингу, и напомнили, что Лацанич покинет компанию 30 июня.

Российский "Вымпелком" с сентября 2016 года возглавляет Шелль Йонсен, он также курирует бизнес VEON в Италии. Представитель "Вымпелкома" Анна Айбашева не стала комментировать информацию о возможном назначении Лацанича, однако напомнила, что на недавней встрече Йонсена с сотрудниками компании менеджер заявлял, что продолжит возглавлять российскую компанию "длительное время".

VEON Ltd. владеет активами в России ("Вымпелком" предоставляет услуги под брендом "Билайн"), на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане, Бангладеш. 47,9% компании принадлежит LetterOne (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-групп"), 19,7% - норвежской Telenor, 8,3% - The Stichting, в свободном обращении находится 24,1% акций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
2
Девять человек погибли в результате взрыва у детского сада в Китае
3
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
4
Московский монорельс заменят трамваи
5
Скончался Алексей Баталов
6
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама