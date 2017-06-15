Источник: топ-менеджер из МТС станет главой российского "Вымпелкома" с 2018 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вице-президент МТС по стратегии и маркетингу Василь Лацанич с 1 января 2018 года будет возглавлять российский "Вымпелком", сообщил ТАСС источник, знакомый с итогами переговоров менеджера с VEON (бывший Vimpelcom Ltd).

По его словам, соответствующий контракт уже подписан. До того момента Лацанич будет работать в должности вице-президента глобальной VEON, где будет отвечать за итальянский бизнес компании.

В МТС сообщили, что пока не определились с кандидатом на должность вице-президента по стратегии и маркетингу, и напомнили, что Лацанич покинет компанию 30 июня.

Российский "Вымпелком" с сентября 2016 года возглавляет Шелль Йонсен, он также курирует бизнес VEON в Италии. Представитель "Вымпелкома" Анна Айбашева не стала комментировать информацию о возможном назначении Лацанича, однако напомнила, что на недавней встрече Йонсена с сотрудниками компании менеджер заявлял, что продолжит возглавлять российскую компанию "длительное время".

VEON Ltd. владеет активами в России ("Вымпелком" предоставляет услуги под брендом "Билайн"), на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане, Бангладеш. 47,9% компании принадлежит LetterOne (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-групп"), 19,7% - норвежской Telenor, 8,3% - The Stichting, в свободном обращении находится 24,1% акций.