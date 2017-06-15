В Петербурге открыли инжиниринговый центр для создания новых компонентов лекарств

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Фармацевтические компании смогут создавать инновационные лекарственные компоненты в специализированном Региональном инжиниринговом центре (РИЦ) , который открыли в Санкт-Петербурге на базе городского технопарка. Центр будет способствовать развитию наукоемких производств в сфере малого и среднего бизнеса и повышению качества фармацевтической продукции.
"Это целый завод, высокотехнологичное современное производство... Центр позволит нашим фармацевтическим предприятиям значительно улучшить качество продукции, создавать новые технологии и высокооплачиваемые рабочие места. И, что очень важно, он будет оказывать этим предприятиям широчайший спектр услуг: от консалтинговых до создания производства и софинансирования", - сказал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на открытии центра.
Губернатор подчеркнул, что подобные инжиниринговые центры по направлениям национальной технологической инициативы (НТИ) в городе будут открывать ежегодно. Следующий на очереди - центр в области IT-технологий.
Целью проекта является создание и развитие инжиниринговой инфраструктуры в интересах производственных предприятий Санкт-Петербурга в области фармацевтики, парфюмерно-косметической, пищевой и химической промышленностях, точного машиностроения, радиационных технологий.
Как рассказала ТАСС директор РИЦ Елена Петрова, предприятия малого и среднего бизнеса будут получать ряд преференций, включая 50% стоимости работ, а по некоторым видам работ государственное субсидирование составит до 90%. Представители крупного бизнеса смогут воспользоваться услугами центра за полную стоимость.
"По данным проведенного в начале года мониторинга производственных компаний - субъектов малого предпринимательства Петербурга, выявлено 355 потенциальных потребителей услуг центра. В настоящее время на оборудовании центра ведутся технологические работы по трем проектам на общую сумму 5 млн руб", - отметила она.
По словам Петровой, создание центра оценивается на общую сумму около 400 млн рублей, включая поэтапное федеральное и региональное финансирование.
Ранее в отчете перед региональным парламентом Полтавченко отмечал, что за последние пять лет доля продукции наукоемких отраслей в валовом региональном продукте выросла с 29,6 до 33,1%. В 2016 году в производство были внедрены 276 научных разработок, что на 67% выше 2015 года. При этом губернатор выразил мнение, что городу необходимы гораздо более высокие темпы создания и внедрения инноваций, чтобы реализовать Национальную технологическую инициативу (НТИ).
В связи с этим были озвучены планы по созданию необходимой инфраструктуры, включая технопарки и акселераторы в различных отраслях.
Фармацевтический кластер, показывающий ежегодный рост около 15-20%, является одним из приоритетных в экономике Петербурга. Предприятия кластера принимают участие в программе "ФАРМА-2020", направленной на импортозамещение лекарственных средств.