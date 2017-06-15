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Путин: в нормативное состояние приведены 77% федеральных дорог России

Экономика и бизнес
15 июня, 16:19 дата обновления: 15 июня, 16:22 UTC+3

Президент при этом пообещал принять решение по увеличению финансирования региональных и муниципальных дорог из федерального бюджета

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МОСКВА, 15 июня, /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что около 77% федеральных трасс приведены в нормативное состояние, но при этом состояние с дорожным строительством на муниципальном уровне ухудшается.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн

"Федеральные трассы, они развиваются и строятся, где-то примерно 77% федеральных трасс приведено уже в нормативное состояние. И прирост достаточно приличный. Что касается местных дорог, региональных дорог, то, к сожалению, там тоже есть рост, было 36% - стало 42%", - сообщил он.

Ситуация с дорожным строительством на муниципальном уровне ухудшилась, отметил Путин.

Президент при этом пообещал принять решение по увеличению финансирования региональных и муниципальных дорог из федерального бюджета.

"Нам придется принять какие-то решения с увеличением финансирования дорог на региональном и муниципальном уровне", - сказал он.

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