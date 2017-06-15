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Путин назвал чушью слухи о том, что пенсии не будут индексировать до 2030 года

Экономика и бизнес
15 июня, 16:04 UTC+3

Президент сообщил, что есть закон, "в соответствии с ним мы будем индексировать пенсии как минимум по инфляции предыдущего года"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" слухи о том, что пенсии больше не будут индексировать, вплоть до 2030 года. "Это чушь полная, у нас есть закон соответствующий, в соответствии с ним мы будем индексировать (пенсии) как минимум по инфляции предыдущего года", - заявил он во время "Прямой линии".

Так глава государства ответил на один из блиц-вопросов, автор которого просил его прокомментировать такие слухи.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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