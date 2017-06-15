Путин назвал чушью слухи о том, что пенсии не будут индексировать до 2030 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" слухи о том, что пенсии больше не будут индексировать, вплоть до 2030 года. "Это чушь полная, у нас есть закон соответствующий, в соответствии с ним мы будем индексировать (пенсии) как минимум по инфляции предыдущего года", - заявил он во время "Прямой линии".

Так глава государства ответил на один из блиц-вопросов, автор которого просил его прокомментировать такие слухи.