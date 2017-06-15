Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура в ХМАО начала проверку после обращения жителей о расселении из вагон-городков

Экономика и бизнес
15 июня, 16:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, июня. /ТАСС

В ходе "Прямой линии" президент попросил уточнить количество нуждающихся в расселении из бараков  

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Прокуратура проведет проверку в связи с обращением жителей города Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре) на "Прямую линию" с президентом с вопросом о расселении из вагон-городков, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Вопрос поставлен на контроль. Прокуратура Нягани сейчас совместно с органами местного самоуправления устанавливает все вагон-городки, которые имеются на территории. Будут проверяться, имеются или не имеются документы на данные вагончики, то есть вся картина будет ясна после проведения проверки, здесь будет все в комплексном варианте проверяться", - уточнили в надзорном ведомстве.

На "Прямую линию" с президентом в четверг обратились жители города Нягань с вопросом о расселении из вагон-городков. "Я прошу рассматривать это как поручение для своих коллег - посчитать количество людей, нуждающихся в помощи и поддержке. Программу продолжим, постараемся ее ускорить. Деньги на это выделены", - сказал Путин.

Президент пояснил, что проблема с вагон-городками состоит в том, что они не являются жильем, "поэтому не подпадают под программу аварийного жилья".

Пресс-служба мэра Нягани в свою очередь сообщила ТАСС, что глава города сейчас изучает ситуацию и в ближайшее время даст оперативный комментарий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
2
Девять человек погибли в результате взрыва у детского сада в Китае
3
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
4
Московский монорельс заменят трамваи
5
Скончался Алексей Баталов
6
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама