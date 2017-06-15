Прокуратура в ХМАО начала проверку после обращения жителей о расселении из вагон-городков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Прокуратура проведет проверку в связи с обращением жителей города Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре) на "Прямую линию" с президентом с вопросом о расселении из вагон-городков, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Вопрос поставлен на контроль. Прокуратура Нягани сейчас совместно с органами местного самоуправления устанавливает все вагон-городки, которые имеются на территории. Будут проверяться, имеются или не имеются документы на данные вагончики, то есть вся картина будет ясна после проведения проверки, здесь будет все в комплексном варианте проверяться", - уточнили в надзорном ведомстве.

На "Прямую линию" с президентом в четверг обратились жители города Нягань с вопросом о расселении из вагон-городков. "Я прошу рассматривать это как поручение для своих коллег - посчитать количество людей, нуждающихся в помощи и поддержке. Программу продолжим, постараемся ее ускорить. Деньги на это выделены", - сказал Путин.

Президент пояснил, что проблема с вагон-городками состоит в том, что они не являются жильем, "поэтому не подпадают под программу аварийного жилья".

Пресс-служба мэра Нягани в свою очередь сообщила ТАСС, что глава города сейчас изучает ситуацию и в ближайшее время даст оперативный комментарий.