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Путин: без цифровой экономики у страны нет будущего

Экономика и бизнес
15 июня, 16:25 UTC+3

Президент государства назвал развитие цифровой экономики России задачей номер один в экономической сфере

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Материал из 1 страницы
© EPA/MICHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMLIN/POOL

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. России необходимо заниматься развитием цифровой экономики, чтобы обеспечить будущее национальной экономики и страны в целом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы во время "Прямой линии".

"Без цифровой экономики мы не сможем перейти к следующему технологическому укладу. А без этого перехода к новому технологическому укладу у российской экономики, а значит и страны, нет будущего", - сказал он. Глава государства отметил, что развитие цифровой экономики России - задача номер один в экономической сфере.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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