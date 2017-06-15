Путин: без цифровой экономики у страны нет будущего

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. России необходимо заниматься развитием цифровой экономики, чтобы обеспечить будущее национальной экономики и страны в целом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы во время "Прямой линии".

"Без цифровой экономики мы не сможем перейти к следующему технологическому укладу. А без этого перехода к новому технологическому укладу у российской экономики, а значит и страны, нет будущего", - сказал он. Глава государства отметил, что развитие цифровой экономики России - задача номер один в экономической сфере.