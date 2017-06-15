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Путин: следующему президенту РФ предстоит обеспечить рост доходов граждан страны

Экономика и бизнес
15 июня, 16:15 UTC+3

Сделать это удастся только при переходе к новому технологическому укладу, отметил президент

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что следующему президенту РФ предстоит решать задачи по увеличению доходов населения, но сделать это удастся только при переходе к новому технологическому укладу. Об этом он заявил, завершая "Прямую линию".

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"У нас много задач: первая и самая главная - нужно обеспечить рост доходов граждан страны, - сказал он, завершая "Прямую линию". - Нужно избавиться от нищеты, нужно избавиться от бараков и аварийного жилья, но сделать это можно исключительно развивая должными темпами нашу экономику".

По его словам, в связи с этим необходимо решить проблему производительности труда. "Но этого невозможно добиться без перехода к следующему технологическому укладу, а здесь нам нужна и цифровая экономика, нужна правильная организация работы, здесь нам нужно внести существенные коррективы в административные формы, причем на уровне муниципалитетов, регионов и всей страны", - сказал глава государства, отметив необходимость существенных преобразований в качестве управления.

Российский лидер в заключение поблагодарил ведущих и всех граждан России, которые приняли участие в "Прямой линии". Он извинился за то, что не успел ответить на все вопросы. "Это невозможно сделать, - заметил он. - Но для меня очень важно услышать ваш мнение, увидеть то, что вы думаете о том, что происходит в стране". Он добавил, что и для администрации президента, и для правительства очень важен анализ предложений, просьб, критических замечаний. "Мы все это учтем в нашей практической работе, во всяком случае сделаем все, для того, чтобы это учесть", - заключил Путин.

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