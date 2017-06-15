Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росавтодор: строительство автоподходов к Керченскому мосту идет по графику

Экономика и бизнес
15 июня, 16:41 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 15, июня. /ТАСС

В работах задействовано более 1300 инженеров и рабочих и свыше 600 единиц техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Строительство автомобильных подходов к Керченскому мосту, который свяжет Крым с материковой Россией, ведется по графику.

Об этом сообщили в правительстве республики и в пресс-службе Росавтодора.

Президент РФ Владимир Путин в четверг во время "Прямой линии" потребовал не допустить отставания в строительстве подъездных путей к Керченскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края. По его словам, без подъездных путей к транспортному переходу дорожная "ситуация будет совсем нелепой". "Там будет горлышко узкое либо с одной, либо с другой стороны, нельзя ни в коем случае этого допустить", - подчеркнул президент.

Два автоподхода к одному мосту

Автомобильный подход к мосту через Керченский пролив со стороны Краснодарского края начинается от трассы А-290 "Новороссийск - Керчь", со стороны полуострова подход строится в Керчи.

"Строительство автомобильного подхода к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края ведется согласно графику. Работы начались осенью 2015 года и развернуты одновременно по всей трассе длиной 40 км. В них задействовано более 1000 инженеров и рабочих и свыше 350 единиц техники", - уточнили в компании.

Нет проблем в строительстве и со стороны Крыма. "Реализация этого важнейшего инфраструктурного проекта идет полным ходом, . Это ключевой приоритет для правительства Республики Крым <…> Все работы идут строго по графику", - написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, на сегодняшний день на строительстве автоподхода со стороны Крыма задействовано 250 единиц техники и более 300 рабочих. "Поручение президента будет выполнено. Это касается и сроков, и качества строительства", - отметил Аксенов.

Масштабные работы

По данным пресс-службы Росавтодора, в Краснодарском на разных участках автоподхода формируют дорожное полотно, возводятся транспортные развязки и путепроводы, некоторые из них находятся на завершающем этапе строительства.

"Строительство продлится до конца 2018 года. Автомобильное движение будет запущено одновременно с вводом в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста", - отметили в Росавтодоре.

В Крыму строительство автоподхода не менее масштабное. Подрядная организация - российская компания "ВАД" - запустила в регионе асфальтобетонный завод производительностью 250 тонн в час, сообщили в Минтрансе республики.

Мост в Крым возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Открытие автомобильного движение в рабочем режиме запланировано на конец 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семь туристов из Китая упали на эскалаторе в московском метро
2
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
3
Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"
4
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
5
Московский монорельс заменят трамваи
6
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
7
Путин пообещал помощь тяжело больной девушке из Мурманской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама