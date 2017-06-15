Росавтодор: строительство автоподходов к Керченскому мосту идет по графику

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Строительство автомобильных подходов к Керченскому мосту, который свяжет Крым с материковой Россией, ведется по графику.

Об этом сообщили в правительстве республики и в пресс-службе Росавтодора.

Президент РФ Владимир Путин в четверг во время "Прямой линии" потребовал не допустить отставания в строительстве подъездных путей к Керченскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края. По его словам, без подъездных путей к транспортному переходу дорожная "ситуация будет совсем нелепой". "Там будет горлышко узкое либо с одной, либо с другой стороны, нельзя ни в коем случае этого допустить", - подчеркнул президент.

Два автоподхода к одному мосту

Автомобильный подход к мосту через Керченский пролив со стороны Краснодарского края начинается от трассы А-290 "Новороссийск - Керчь", со стороны полуострова подход строится в Керчи.

"Строительство автомобильного подхода к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края ведется согласно графику. Работы начались осенью 2015 года и развернуты одновременно по всей трассе длиной 40 км. В них задействовано более 1000 инженеров и рабочих и свыше 350 единиц техники", - уточнили в компании.

Нет проблем в строительстве и со стороны Крыма. "Реализация этого важнейшего инфраструктурного проекта идет полным ходом, . Это ключевой приоритет для правительства Республики Крым <…> Все работы идут строго по графику", - написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, на сегодняшний день на строительстве автоподхода со стороны Крыма задействовано 250 единиц техники и более 300 рабочих. "Поручение президента будет выполнено. Это касается и сроков, и качества строительства", - отметил Аксенов.

Масштабные работы

По данным пресс-службы Росавтодора, в Краснодарском на разных участках автоподхода формируют дорожное полотно, возводятся транспортные развязки и путепроводы, некоторые из них находятся на завершающем этапе строительства.

"Строительство продлится до конца 2018 года. Автомобильное движение будет запущено одновременно с вводом в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста", - отметили в Росавтодоре.

В Крыму строительство автоподхода не менее масштабное. Подрядная организация - российская компания "ВАД" - запустила в регионе асфальтобетонный завод производительностью 250 тонн в час, сообщили в Минтрансе республики.

Мост в Крым возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Открытие автомобильного движение в рабочем режиме запланировано на конец 2018 года.