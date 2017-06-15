Путин надеется, что президент РФ уже скоро будет ездить на отечественном авто

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что уже к концу 2018 года в России появится линейка автомобилей, в том числе для первых лиц страны.

Во время "Прямой линии" Путин ответил на вопрос, когда президент России будет ездить на отечественном автомобиле. "Надеюсь, что скоро", - предположил он.

"Это не праздный вопрос", - констатировал Путин. В этом контексте он рассказал о своей беседе с руководителем одной из западных автомобильных фирм, который сообщил президенту РФ, что ездит на автомобиле производства компании, которую возглавляет. "Это естественно! И такая страна, как Россия, должна производить линейку автомобилей, которыми пользуются и первые лица государства", - уверен Путин.

"Мы сейчас работаем над этим. Надеюсь, что к концу 2018 года это появится", - заявил он, пояснив, что речь идет не только об автомобилях для первых лиц, а о целой линейке машин. "Не только лимузин, а целая линейка: и внедорожник, и микроавтобус, то есть целая линейка автомобилей отечественного производства", - уточнил президент.