Путин надеется, что президент РФ уже скоро будет ездить на отечественном авто

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что уже к концу 2018 года в России появится линейка автомобилей, в том числе для первых лиц страны.
Во время "Прямой линии" Путин ответил на вопрос, когда президент России будет ездить на отечественном автомобиле. "Надеюсь, что скоро", - предположил он.
"Это не праздный вопрос", - констатировал Путин. В этом контексте он рассказал о своей беседе с руководителем одной из западных автомобильных фирм, который сообщил президенту РФ, что ездит на автомобиле производства компании, которую возглавляет. "Это естественно! И такая страна, как Россия, должна производить линейку автомобилей, которыми пользуются и первые лица государства", - уверен Путин.
"Мы сейчас работаем над этим. Надеюсь, что к концу 2018 года это появится", - заявил он, пояснив, что речь идет не только об автомобилях для первых лиц, а о целой линейке машин. "Не только лимузин, а целая линейка: и внедорожник, и микроавтобус, то есть целая линейка автомобилей отечественного производства", - уточнил президент.