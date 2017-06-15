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Власти Татарстана объяснили проблемы свалок развитием региона

Экономика и бизнес
15 июня, 16:48 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 15, июня. /ТАСС

Сейчас в республике реализуется два крупных проекта по ликвидации накопленного экологического ущерба с привлечением средств федерального бюджета

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© Юрий Смитюк/TACC

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Динамика развития Татарстана опережает темпы создания инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики. Ранее в четверг в ходе "Прямой линии" президент России Владимир Путин отметил, что проблема свалок и утилизации отходов наиболее остро стоит в Московской и Тульской областях, а также в Татарстане.

"Наметилось отставание темпов развития коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами от общей динамики развития региона, что требует новых подходов к решению проблемы отходонакопления", - говорится в сообщении.

Сейчас в Татарстане реализуется два крупных проекта по ликвидации накопленного экологического ущерба с привлечением средств федерального бюджета (рекультивация Самосыровской и Тогаевской свалок ТБО). "Отходы на этих свалках накапливались в течение нескольких десятилетий, были отмечены случаи чрезвычайных ситуаций, связанных с возгораниями этих свалок", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что изъятие земель под рекультивацию полигонов отходов сдерживает развитие территории. В то же время до конца 2017 года планируется начать строительство мусоросжигательного завода в Казани. "Размещение отходов на полигонах более не входит в перечень приоритетов государственной политики в области обращения с отходами, а обезвреживание отходов, включая сжигание, включено в перечень таких приоритетов. Что касается Казани, то свободных земельных ресурсов вблизи города для дальнейшего захоронения ТКО просто нет", - сказали в пресс-службе.

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