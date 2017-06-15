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Поддержка аграриев, рост ВВП и доходов граждан: экономика "Прямой линии" Путина

Экономика и бизнес
15 июня, 17:31 UTC+3

В ходе 15-й "Прямой линии" с гражданами президент РФ затронул экономические вопросы, оказывающие самое разное влияние на жизнь россиян

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

О преодолении кризиса

  • "Объективные данные говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена и мы перешли к периоду роста", - заявил Владимир Путин.
  • Президент озвучил последние данные по основным макроэкономическим показателям. "Три квартала подряд наблюдается рост ВВП. "Скромный, но из квартала в квартал", - охарактеризовал динамику глава государства. По его словам, за четыре месяца 2017 года экономический рост составил 0,7%. Рост инвестиций в основной капитал – 2,3%. Рост неэнергетического экспорта – на 19%.
  • Глава государства отметил рост золотовалютных резервов Центрального банка и международных резервов. По словам Путина, в прошлом году они составляли $368 млрд, к концу 2016-го - $378 млрд, а в этом году они уже $405 млрд.
  • В качестве косвенного показателя экономического роста и улучшения уровня жизни Путин отметил рост продаж автомобилей и увеличение количества выданных ипотечных кредитов.

О санкциях

  • Путин, отвечая на вопрос, готова ли Россия жить под санкциями десятилетиями, отметил, что "мы жили под санкциями с того момента, как Россия начала вставать на ноги". "Не было бы Крыма, не было бы других проблем – придумали бы еще что-нибудь для сдерживания России", - заявил президент.
  • Санкции отразились на России, но не кардинально - считает президент. По его словам, санкции – это обоюдоострое оружие, которое вредит и тем, кто их вводит. Глава государства привел статистику ООН, согласно которой страны, которые ввели санкции против России, понесли убытки в два раза большие, чем Россия. Путин подчеркнул, что санкции "это ненормальная ситуация, ни к чему хорошему они не ведут".
  • "Продление контрсанкций будет зависеть от отношений с партнерами, они будут сниматься по мере снятия санкций в отношении России", - заявил Путин.
  • Глава государства отметил и позитивную роль антироссийских санкций: "Мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредотачивать ресурсы на основных направлениях. У нас реально начало расти производство в таких сложных областях, как радиоэлектроника, ракетная область, фармацевтика, в тяжелом машиностроении. Я уж не говорю про сельское хозяйство", - подчеркнул Путин.

О конкурентоспособности АПК

  • Владимир Путин сказал, что "Россия стала номером один, лидером по экспорту зерновых, по экспорту пшеницы". По его словам, собственное производства мяса, в том числе птицы, сейчас практически полностью закрывает всю нашу потребность. "Более того, мы сейчас ищем рынки сбыта. Я с нашими китайскими друзьями договариваюсь о том, чтобы они открыли китайский рынок для наших производителей свинины и мяса птицы", - сказал Путин.
  • Отвечая на вопрос главы Национального овощного союза Сергея Королева, Путин сказал, что два года назад производство овощей и фруктов было наиболее проблемной точкой, поскольку собственного объема производства не хватало, чтобы покрыть потребность, а импорт в результате контрсанкций снизился. Это привело к удорожанию продуктов.
  • Путин пообещал "косвенную поддержку" сельскому хозяйству даже после снятия режима санкций. Однако, он призвал аграриев быть конкурентоспособными: "Мы вам сегодня помогаем изо всех сил для того, чтобы вы набрали эти обороты, стали бы конкурентоспособными. И если и качество, и производительность труда у вас будут не ниже, чем у ваших конкурентов, то вы всегда будете иметь преимущество на собственном рынке, имея в виду, что у вас логистика намного дешевле".

О цифровой экономике и производительности труда

  • Отвечая на вопрос ведущей "Прямой линии", Владимир Путин заявил: "Без цифровой экономики мы не сможем перейти к следующему технологическому укладу. А без этого перехода к новому технологическому укладу у российской экономики, а значит и страны, нет будущего". Глава государства отметил, что развитие цифровой экономики России - задача номер один в экономической сфере.. При этом глава государства уверен, что у России есть все шансы преуспеть в цифровизации: "У нас есть все предпосылки: хорошая математическая школа, развивается программирование. Мы сможем это сделать".
  • Ведущая "Прямой линии" спросила у президента, правда ли, что он "заболел" цифровой экономикой? Владимир Путин ответил: "Я здоров".
  • Глава государства сказал, что главная задача президента – рост доходов граждан страны. "Для этого надо развивать экономику, улучшать производительность труда, а этого не сделать без перехода к новому технологическому укладу. А тут нам уже нужна цифровая экономика", - пояснил Путин. 

О "дальневосточном гектаре" и его перспективах

  • Владимир Путин отметил, что программа "дальневосточного гектара" "идет неплохо". Технические сбои, глава государства объяснил повышенной нагрузкой на систему заявок. По словам Путина из 92 тысяч заявок, 27 тысяч удовлетворены.
  • Путин не исключил расширение эксперимента с "дальневосточным гектаром" на всю страну, однако, отметил, что сначала необходимо отработать систему на Дальнем Востоке.

О банковской системе и ключевой ставке

  • Президент России заявил, что логика поведения Центробанка "заслуживает уважения". Он рассчитывает, что ключевая ставка продолжит снижаться.
  • При этом, главной задачей Путин считает сохранение стабильности курса рубля.
  • Путин считает, что банковская система должна "более агрессивно" кредитовать бизнес. "Прибыль коммерческих банков растет. И сегодня она достигла достаточно серьезной цифры – свыше 650 миллиардов рублей. А объемы кредитования так не увеличиваются. Для юридических лиц эти объемы увеличились только на 0,7 процента. Чуть больше, правда, для физических лиц, но и этого недостаточно", - сказал президент.

О межрегиональных авиаперевозках

  • Отвечая на вопрос о проблеме внутренних авиаперелетов, Путин заметил, что эта тема – "один из самых острых вопросов с точки зрения транспортной доступности и с точки зрения сохранения единства нашей территории". Президент отметил, что "граждане должны иметь возможность передвигаться в рамках региона не через столичные города".
  • Перелеты между городами России без пересадки в Москве сейчас развиваются на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Однако, экономически они невыгодны, поэтому, по словам президента, "там приходится все дотировать".
  • Три решения проблемы региональных авиаперевозок, которые обозначил Путин: расширение предприятий, которые должны заниматься организацией этих внутренних межрегиональных перевозок, расширение самой аэропортовой системы и создание "маленьких, небольших самолетов", а также среднемагистрального лайнера.
  • Путин "попеняет" правительству РФ за то, что в бюджете не нашлось средств на восстановление производства самолета Ил-114. "Тем не менее мы нашли возможность и из "Роснефтегаза" выделили несколько десятков миллиардов, а программа рассчитана на несколько лет, будет этот самолет производиться на современной базе в Подмосковье".

О мостах и дорогах

  • Владимир Путин заявил, что не сомневается, что планы по строительству Керченского моста будут реализованы качественно и в срок. "Будем следить за подъездными путями, как со стороны Крыма, так и со стороны Керчи", - пообещал президент.
  • Путин считает, что реализация плана по строительству моста на Сахалин будет полезна для России: "Можно было бы организовать движение товаров из Азии через нас в Европу, и тем самым повысить значение Транссиба. Однако, в этом случае и сам Транссиб нуждается в расширении", - добавил глава государства.
  • Комментируя плачевное состояние дорог в Краснодаре, Путин сказал: "Такое может быть, но такого не должно быть". По его словам, самые проблемные – региональные и муниципальные дороги: "Федеральные трассы развиваются и строятся – примерно 77% федеральных трасс приведены в нормативное состояние. Региональные дороги – рост намного ниже. Нам придется принять какие-то решения с увеличением финансирования строительства региональных дорог", - подчеркнул Путин, при этом не снимая ответственности с местных властей.  

 

Сергей Круглов

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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