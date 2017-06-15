Поддержка аграриев, рост ВВП и доходов граждан: экономика "Прямой линии" Путина

"Объективные данные говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена и мы перешли к периоду роста", - заявил Владимир Путин.
Президент озвучил последние данные по основным макроэкономическим показателям. "Три квартала подряд наблюдается рост ВВП. "Скромный, но из квартала в квартал", - охарактеризовал динамику глава государства. По его словам, за четыре месяца 2017 года экономический рост составил 0,7%. Рост инвестиций в основной капитал – 2,3%. Рост неэнергетического экспорта – на 19%.
Глава государства отметил рост золотовалютных резервов Центрального банка и международных резервов. По словам Путина, в прошлом году они составляли $368 млрд, к концу 2016-го - $378 млрд, а в этом году они уже $405 млрд.
В качестве косвенного показателя экономического роста и улучшения уровня жизни Путин отметил рост продаж автомобилей и увеличение количества выданных ипотечных кредитов.
О санкциях
Путин, отвечая на вопрос, готова ли Россия жить под санкциями десятилетиями, отметил, что "мы жили под санкциями с того момента, как Россия начала вставать на ноги". "Не было бы Крыма, не было бы других проблем – придумали бы еще что-нибудь для сдерживания России", - заявил президент.
Санкции отразились на России, но не кардинально - считает президент. По его словам, санкции – это обоюдоострое оружие, которое вредит и тем, кто их вводит. Глава государства привел статистику ООН, согласно которой страны, которые ввели санкции против России, понесли убытки в два раза большие, чем Россия. Путин подчеркнул, что санкции "это ненормальная ситуация, ни к чему хорошему они не ведут".
"Продление контрсанкций будет зависеть от отношений с партнерами, они будут сниматься по мере снятия санкций в отношении России", - заявил Путин.
Глава государства отметил и позитивную роль антироссийских санкций: "Мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредотачивать ресурсы на основных направлениях. У нас реально начало расти производство в таких сложных областях, как радиоэлектроника, ракетная область, фармацевтика, в тяжелом машиностроении. Я уж не говорю про сельское хозяйство", - подчеркнул Путин.
О конкурентоспособности АПК
Владимир Путин сказал, что "Россия стала номером один, лидером по экспорту зерновых, по экспорту пшеницы". По его словам, собственное производства мяса, в том числе птицы, сейчас практически полностью закрывает всю нашу потребность. "Более того, мы сейчас ищем рынки сбыта. Я с нашими китайскими друзьями договариваюсь о том, чтобы они открыли китайский рынок для наших производителей свинины и мяса птицы", - сказал Путин.
Отвечая на вопрос главы Национального овощного союза Сергея Королева, Путин сказал, что два года назад производство овощей и фруктов было наиболее проблемной точкой, поскольку собственного объема производства не хватало, чтобы покрыть потребность, а импорт в результате контрсанкций снизился. Это привело к удорожанию продуктов.
Путин пообещал "косвенную поддержку" сельскому хозяйству даже после снятия режима санкций. Однако, он призвал аграриев быть конкурентоспособными: "Мы вам сегодня помогаем изо всех сил для того, чтобы вы набрали эти обороты, стали бы конкурентоспособными. И если и качество, и производительность труда у вас будут не ниже, чем у ваших конкурентов, то вы всегда будете иметь преимущество на собственном рынке, имея в виду, что у вас логистика намного дешевле".
О цифровой экономике и производительности труда
Отвечая на вопрос ведущей "Прямой линии", Владимир Путин заявил: "Без цифровой экономики мы не сможем перейти к следующему технологическому укладу. А без этого перехода к новому технологическому укладу у российской экономики, а значит и страны, нет будущего". Глава государства отметил, что развитие цифровой экономики России - задача номер один в экономической сфере.. При этом глава государства уверен, что у России есть все шансы преуспеть в цифровизации: "У нас есть все предпосылки: хорошая математическая школа, развивается программирование. Мы сможем это сделать".
Ведущая "Прямой линии" спросила у президента, правда ли, что он "заболел" цифровой экономикой? Владимир Путин ответил: "Я здоров".
Глава государства сказал, что главная задача президента – рост доходов граждан страны. "Для этого надо развивать экономику, улучшать производительность труда, а этого не сделать без перехода к новому технологическому укладу. А тут нам уже нужна цифровая экономика", - пояснил Путин.
О "дальневосточном гектаре" и его перспективах
Владимир Путин отметил, что программа "дальневосточного гектара" "идет неплохо". Технические сбои, глава государства объяснил повышенной нагрузкой на систему заявок. По словам Путина из 92 тысяч заявок, 27 тысяч удовлетворены.
Путин не исключил расширение эксперимента с "дальневосточным гектаром" на всю страну, однако, отметил, что сначала необходимо отработать систему на Дальнем Востоке.
О банковской системе и ключевой ставке
Президент России заявил, что логика поведения Центробанка "заслуживает уважения". Он рассчитывает, что ключевая ставка продолжит снижаться.
При этом, главной задачей Путин считает сохранение стабильности курса рубля.
Путин считает, что банковская система должна "более агрессивно" кредитовать бизнес. "Прибыль коммерческих банков растет. И сегодня она достигла достаточно серьезной цифры – свыше 650 миллиардов рублей. А объемы кредитования так не увеличиваются. Для юридических лиц эти объемы увеличились только на 0,7 процента. Чуть больше, правда, для физических лиц, но и этого недостаточно", - сказал президент.
О межрегиональных авиаперевозках
Отвечая на вопрос о проблеме внутренних авиаперелетов, Путин заметил, что эта тема – "один из самых острых вопросов с точки зрения транспортной доступности и с точки зрения сохранения единства нашей территории". Президент отметил, что "граждане должны иметь возможность передвигаться в рамках региона не через столичные города".
Перелеты между городами России без пересадки в Москве сейчас развиваются на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Однако, экономически они невыгодны, поэтому, по словам президента, "там приходится все дотировать".
Три решения проблемы региональных авиаперевозок, которые обозначил Путин: расширение предприятий, которые должны заниматься организацией этих внутренних межрегиональных перевозок, расширение самой аэропортовой системы и создание "маленьких, небольших самолетов", а также среднемагистрального лайнера.
Путин "попеняет" правительству РФ за то, что в бюджете не нашлось средств на восстановление производства самолета Ил-114. "Тем не менее мы нашли возможность и из "Роснефтегаза" выделили несколько десятков миллиардов, а программа рассчитана на несколько лет, будет этот самолет производиться на современной базе в Подмосковье".
О мостах и дорогах
Владимир Путин заявил, что не сомневается, что планы по строительству Керченского моста будут реализованы качественно и в срок. "Будем следить за подъездными путями, как со стороны Крыма, так и со стороны Керчи", - пообещал президент.
Путин считает, что реализация плана по строительству моста на Сахалин будет полезна для России: "Можно было бы организовать движение товаров из Азии через нас в Европу, и тем самым повысить значение Транссиба. Однако, в этом случае и сам Транссиб нуждается в расширении", - добавил глава государства.
Комментируя плачевное состояние дорог в Краснодаре, Путин сказал: "Такое может быть, но такого не должно быть". По его словам, самые проблемные – региональные и муниципальные дороги: "Федеральные трассы развиваются и строятся – примерно 77% федеральных трасс приведены в нормативное состояние. Региональные дороги – рост намного ниже. Нам придется принять какие-то решения с увеличением финансирования строительства региональных дорог", - подчеркнул Путин, при этом не снимая ответственности с местных властей.