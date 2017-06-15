"Мираторг" готов поставлять в Китай мясную продукцию на 500 млн долларов в год

БРЯНСК, 15 июня. /ТАСС/. Открытие рынка Китая для поставок мяса позволит крупному российскому производителю - компании "Мираторг" - поставлять в эту страну продукции на 500 млн долларов в год. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в компании в четверг, комментируя заявление президента в рамках "Прямой линии".

Владимир Путин заявил, что договорится с китайской стороной по поводу открытия их рынка для российских производителей свинины и мяса птицы.

"Открытие рынков Китая и Японии позволит компании "Мираторг" поставлять туда, но преимущественно на китайский рынок, мясной продукции, в частности, свинины, на 500 млн долларов в год", - сказал представитель компании.

В конце мая президент АПХ "Мираторг" Виктор Линник заявил, что для начала поставок за рубеж нужна поддержка на самом высоком политическом уровне. По словам Линника, на китайский и японский рынки могли бы поставляться мясо птицы, свинина, говядина.

Ранее Линник сообщал ТАСС, что компания уже ведет поставки собственной сельхозпродукции в Марокко, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Гонконг. Кроме того, она поставляет термически обработанную свинину в Японию.

Китай ждет дешевую и чистую свинину

Как отмечал ранее Линник, "как только будет решен вопрос о поставках в КНР на уровне переговоров руководителей двух стран, то мы Китай сразу откроем как рынок". По мнению президента "Мираторга", "мы обречены на поставки китайцам рано или поздно".

Агрохолдинг "Мираторг" является крупнейшим в России производителем свинины и говядины. Компания работает в Брянской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Белгородской и Калининградской областях. Холдинг производит мясо птицы, свинину, говядину. Основные перерабатывающие мощности сосредоточены в Брянской области. Сейчас поголовье стада крупного рогатого скота (КРС) компании составляет свыше 430 тысяч голов, к 2020 году число животных вырастет до 1 млн голов и станет крупнейшим стадом КРС в Европе.

К поставкам готовы в Оренбурге, Татарстане, Пензе

Поставки свинины в Китай планирует вести компания из Оренбурга. Генеральный директор группы компаний "Селекционно-Гибридный Центр "Вишневский" Виктор Железнов рассказал ТАСС, что еще более года назад предприятие подало документы для поставки продукции в Китай, нужно только разрешение китайской стороны.

"Мы готовы поставлять свинину в Китай, все зависит от потребностей китайского рынка - если есть покупатель на полутушку свинины - поставим полутушку, или окорок, лопатку отдельно. На своем оборудовании мы можем делать все, что угодно", - сказал он. За год компания производит порядка 16,5 тыс. тонн свинины в живом весе.

В Татарстане открытия китайского экспортного рынка ждут 23 местные компании, производящие мясо. "При возможности, наши компании готовы экспортировать продукцию в другие регионы и страны", - сказали ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Крупнейший в стране производитель индейки группа компания "Дамате", которая реализует проект по производству мяса индейки в Пензенской области, рассматривает Китай как один из потенциальных рынков сбыта своей продукции. Компания подготовила все необходимые документы, в ближайшее время ожидается аудит со стороны китайской ветеринарной службы.

Белгород начал поставки мяса в Гонконг

Поставки мяса птицы в азиатский регион уже начались из Белгородской области, продукция отправилась в китайскую автономию Гонконг. Как сообщила ТАСС гендиректор холдинга "ТД Агро-Белогорье" Олеся Дмитрова, в 2016 году в Гонконг компания поставила 243 тонны мясной продукции, а в этом году в целом на азиатском направлении было реализовано 432 тонны, по итогам года этот показатель может составить 2,3 тысячи тонн.

"В будущем мы планируем наращивать внешнюю торговлю пропорционально росту объемов производства - холдинг реализует инвестпроект по расширению мощностей с нынешних 165 тыс. тонн до 220 тыс. тонн свинины в год. Мы уже проходим процедуру сертификации для вхождения на рынки Вьетнама и Сингапура", - добавила Дмитрова.

Из Белгорода отправляются на экспорт большей частью свиные субпродукты, и они будут оставаться в приоритете в силу специфики азиатской кухни.

Производители рады гослоббированию экспорта

То, что Россия начала всерьез лоббировать интересы отечественного сельского хозяйства на мировом уровне, гендиректор компании "Евродон" Вадим Ванеев назвал настоящим "государственным подходом к экономике". По его мнению, такие переговоры хорошо бы провести не только с Китаем. "Десять лет назад представители одной страны спросили у меня, могу ли я взять рекомендательное письмо у Путина, оно бы многие двери помогло открыть при выходе на экспорт", - рассказал Ванеев.

Он выразил уверенность, что лоббирование интересов российского сельхозпроизводителя на самом высоком уровне станет решающим при решении вопросов экспорта. "Вот тогда разговор о том, как нам слезть с нефтяной иглы стал бы серьезным. Вспомните ножки Буша. (Альберт) Гор (вице- президент США в 1993 - 2001 гг) лично приезжал, когда останавливались поставки куриных ножек из США - лоббировать", - рассказал гендиректор компании.

"Евродон" реализует в Ростовской области масштабные инвестпроекты, крупнейший из которых - производство мяса индейки. По итогам 2016-го года предприятие произвело 74.5 тыс. тонн мяса и продуктов из мяса. В ближайшее время компания намерена расширить производство, что позволит увеличить число работников с 6,4 тысячи до 10 тысяч человек.