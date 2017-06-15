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К разработке российско-китайского лайнера могут быть привлечены третьи страны

Экономика и бизнес
15 июня, 17:12 UTC+3 ХАРБИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

Общий бюджет программы создания лайнера составит порядка $13 млрд

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ХАРБИН, 15 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Компании из третьих стран могут быть привлечены к разработке российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). Об этом на полях IV Российско- китайского ЭКСПО в Харбине заявил в беседе с ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Возможно, что подрядчики для этого самолета будут выбираться на тендерной основе с тем, чтобы применить на нем самое современное оборудование. Китайские партнеры наверняка по образу своего C919 захотят привлечь и третьи стороны", - отметил он.

Роль оператора программы российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета выполняет совместное предприятие российской "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) и китайской COMAC ("Китайская корпорация коммерческой авиации").

Соглашение о создании СП "Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания с ограниченной ответственностью" (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation, CRAIC) было подписано 25 июня 2016 года на полях встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Председателем совета директоров CRAIC станет президент АО "Гражданские самолеты Сухого" и вице-президент по гражданской авиации ОАК Владислав Масалов, а генеральным директором - директор программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета СОМАС Го Бочжи.

Общий бюджет программы создания лайнера составит порядка $13 млрд. В базовой комплектации самолет будет рассчитан на 280 мест с дальностью полета 12 тыс. км. Сборка авиалайнера будет организована в Шанхае.

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