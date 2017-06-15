Ростех в скором будущем ждет новых "серьезных" поставок гражданских вертолетов в Китай

ХАРБИН, 15 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Госкорпорация "Ростех" ожидает в ближайшем будущем поступления новых "серьезных" заказов на поставки российских вертолетов гражданского назначения в Китай. Об этом на полях IV Российско-китайского ЭКСПО в Харбине заявил в беседе с ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Мы ожидаем подписания в ближайшее время довольно серьезных контрактов. Не хотел бы предвосхищать события, но основные направления - это службы спасения, медицинской помощи", - сказал он.

Официальным дистрибьютором холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) на территории Китая является группа компаний United Helicopters International Group Limited.

Об ЭКСПО

Первое Российско-китайское ЭКСПО (25-я Харбинская ярмарка) состоялось в Харбине в 2014 году. Выставочная площадь тогда составила 86 тыс. кв. м, на ней разместилось более 2,7 тыс. российских и китайских стендов. Второе ЭКСПО прошло там же в 2015 году, тогда в мероприятии приняли участие представители регионов и компаний РФ, активно развивающих экономические связи с Китаем. Всего участвовали 1279 предприятий и организаций, в общей сложности около 10 тыс. человек, из них около 4 тыс. - из России.

В прошлом году Российско-китайское ЭКСПО проходило в Екатеринбурге. Тогда, по данным генконсульства КНР в Екатеринбурге, на выставку приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. В рамках работы форума было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей. В этом году в ЭКСПО впервые примут участие Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

IV Российско-китайское ЭКСПО продлится в Харбине до 19 июня.