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Ростех: долгосрочная емкость рынка вертолетов в Китае достигает 5 тыс. машин

Экономика и бизнес
15 июня, 23:03 UTC+3 ХАРБИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

В Ростехе отметили, что "Вертолеты России" намерены занять на рынке КНР достойную нишу

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ХАРБИН, 15 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Емкость китайского рынка вертолетной техники в долгосрочной перспективе может достигать около 5 тыс. машин. Как в четверг на полях IV Российско-китайского ЭКСПО в Харбине заявил в беседе с корреспондентом ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов, "Вертолеты России" (входит в Ростех) намерены занять на нем достойную нишу.

"Китайский рынок крайне обширен. Он считается одним из наиболее перспективных в мире. По последним оценкам, емкость рынка в перспективе 10-15 лет в этой стране составляет около 5 тыс. вертолетов", - отметил он.

"В настоящее время в Китае быстрыми темпами развиваются гражданские отрасли эксплуатации вертолетов. Например, сейчас в КНР создается национальная структура по реагированию на чрезвычайные ситуации", - сказал Кладов. По его словам, речь идет о региональных управлениях по спасению и оказанию экстренной медицинской помощи.

"По самым скромным оценкам, в ближайшие годы для этих нужд Китаю потребуются около 300 вертолетов. Мы видим этот рынок и рассчитываем войти на него", - отметил он. "Этому сектору необходимы вертолеты малой и средней грузоподъемности. И нам есть что предложить китайским партнерам", - резюмировал Кладов.

Об ЭКСПО

Первое Российско-китайское ЭКСПО (25-я Харбинская ярмарка) состоялось в Харбине в 2014 году. Выставочная площадь тогда составила 86 тыс. квадратных метров, на ней разместилось более 2,7 тыс. российских и китайских стендов. Второе ЭКСПО прошло там же в 2015 году, тогда в мероприятии приняли участие представители регионов и компаний РФ, активно развивающих экономические связи с Китаем. Всего участвовали 1279 предприятий и организаций, в общей сложности около 10 тыс. человек, из них около 4 тыс. - из России.

В прошлом году Российско-китайское ЭКСПО проходило в Екатеринбурге. Тогда, по данным генконсульства КНР в Екатеринбурге, на выставку приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. В рамках работы форума было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей. В этом году в ЭКСПО впервые примут участие Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

IV Российско-китайское ЭКСПО продлится в Харбине до 19 июня.

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